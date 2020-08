Incepe 'IANIS SHOW' in Scotia! Aberdeen - Rangers, LIVE TEXT, de la 14:30 | Internationalul roman debuteaza in noul sezon din Premiership!

Urmarim si comentam impreuna Aberdeen - Rangers pe WWW.SPORT.RO si Facebook sport.ro.

Astazi incepe un nou sezon in Scotia, iar primul meci ii are in prim-plan chiar pe Ianis Hagi si Steven Gerrard. Glasgow Rangers merge in deplasare la Aberdeen, de la 14:30, incercat sa obtina prima victorie din noul campionat.

Ianis Hagi este intr-o forma foarte buna si este de asteptat sa inceapa titluar partida. Trei goluri a reusit internationalul roman in meciurile de pregatire si a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai echipei.

Glasgow Rangers a avut parte de 4 meciuri amicale si le-a castigat pe toate fara sa primeasca niciun gol. Ianis i-a marcat doua goluri lui Tatarusanu in Lyon 0-2 Rangers in primul amical. Apoi Nice (scor 0-2), Motherwell (scor 0-4) si Coventry (0-2) au picat 'victima' echipei lui Gerrard in amicale.

Rangers se lupta pentru un nou titlu in acest sezon din Scotia, dupa ce in precedentul rivala Celtic a reusit sa se impuna.