VIDEO | Ce-a fost asta!? Ianis Hagi, pasa EXTRATERESTRA in ultimul meci al lui Rangers! 'No look pass' MAGIC reusit de roman: "Ar fi trebuit sa inscrie!"

Jocul lui Ianis Hagi in tricoul lui Glasgow Rangers incepe sa fie mai bun de la un meci la altul.

Romanul se simte senzational in tricoul lui Rangers si joaca din ce in ce mai bine sub comanda lui Steven Gerrard. Scotienii defileaza in meciurile amicale si asteapta meciul cu Aberdeen din noul sezon.

Hagi a inceput titular partida amicala Rangers 2-0 Coventry si a reusit cateva lucruri uluitoare. Pe langa executia cu care a incercat sa inscrie de la mijlocul terenului, Ianis Hagi i-a oferit si un 'No look pass' perfect lui Morelos:

"Ianis Hagi e Ianis Hagi! Despica apararea cu un 'No look pass'. Morelos ar fi trebuit sa marcheze", a scris un suporter al lui Rangers pe Twitter:

Also, Ianis Hagi being Ianis Hagi. No look pass to split the defence, Morelos should score pic.twitter.com/WucjiXwMkz — Corona_Cartel (@Pena_Cartel) July 25, 2020