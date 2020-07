ACUM LIVE RANGERS 1-0 NICE! Ratare URIASA a lui Ianis Hagi! VIDEO

Ianis Hagi joaca in Rangers-Nice!

RANGERS 1-0 NICE

min 40: GOL RANGERS! Defoe marcheaza pentru echipa lui Gerrard! Contraatac superb al scotienilor, pasa decisiva a venit de la Kent!

min 32: SUT Hagi, portarul lui Nice retine!

min 16: Ianis Hagi are sansa de a marca primul gol al meciului, insa un adversar a intervenit in ultimul moment la reluarea sa din interiorul careului! Sansa URIASA de gol pentru Rangers. Pasa pentru Hagi a venit de la Kent!

min 8: Ianis e atacat dur, din spate, de un adversar! Arbitrul ii da galben, insa culoarea ar fi putut lejer sa fie alta!



________________________________________________________________________________________

Turneul amical din Franta ii prinde bine lui Hagi Jr. Cu Lyon a dat doua goluri in 5 minute! Acum, Ianis are un nou test important! Joaca in fata lui Nice! Pe banca echipei franceze e Patrick Vieira!