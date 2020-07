"Infiorator de bun!" Reactia INCREDIBILA a fanilor lui Rangers dupa ce Ianis Hagi a REVENIT pe Ibrox cu un super GOL

Rangers si Motherwell se intalnesc in al treilea amical al echipei lui Steven Gerrard.

Dupa deplasarea din Franta pentru meciurile cu Lyon si Nice, Rangers s-a intors acasa, pe Ibrox Park, pentru amicalul cu Motherwell.

Ianis Hagi a facut senzatie in meciul cu echipa lui Tatarusanu, inscriind o dubla, insa nu a avut aceeasi prestatie si in meciul cu Nice. Cu toate astea, revenit pe stadionul care i-a aclamat numele, Ibrox, Ianis Hagi a inscris o bijuterie de gol cu capul in minutul 10 al meciului.

⚽️ RANGERS 2 - 0 Motherwell

????????‍♂️ Ianis Hagi

⌚️ 11' pic.twitter.com/xbCJBZDhQN — Rangers Goals (@RangersGoaIs) July 22, 2020

Prestatia mijlocasului roman nu a ramas neobservata, iar fanii lui Rangers au luat cu asalt retelele de socializare pentru a-si exprima incantarea la adresa lui Hagi.

"Ianis Hagi este un fotbalist superb", a scris un fan.

Ianis Hagi is a beautiful footballer — Greig Cunningham (@GreigC22) July 22, 2020

"Stiu ca spun asta des, insa Ianis Hagi este cel mai tare jucator de pe planeta!", remarca un altul.

I know I say this a lot but Ianis Hagi is greatest player on earth — jamie (@laidlaw_jamie) July 22, 2020

"Cum naiba il avem pe Ianis Hagi?! Baiatul asta este infiorator de bun!", scrie un alt fan.

How the fuck do we have Ianis Hagi!? The boy is frighteningly good! — Lewis Wardrope (@Loopy72Wardrope) July 22, 2020