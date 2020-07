Transfer de UCL? Bulgarii anunta ca Universitatea Craiova vrea sa dea marea lovitura cu un mijlocas dorit si de formatia lui Ianis Hagi!

Clubul din Banie se gandeste la titlu si isi face deja planurile pentru cupele europene.

Aflata pe primul loc in Liga 1, formatia Universitatea Craiova vrea sa isi pregateasca un lot puternic pentru sezonul viitor, cand planuieste sa aiba un traseu cat mai lung in Europa. Clubul patronat de Mihai Rotariu vrea sa il aduca pe Kristiyan Malinov, conform bulgarilor de la sportlive.bg.

Malinov are 26 de ani si este legitimat la CSKA Sofia, club care a terminat pe locul doi actuala editie a primei ligi de la sud de Dunare. Mijocasul a reusit trei goluri si tot atatea pase decisive pentru clubul sau in sezonul recent incheiat si are ca principale calitati tehnica si viziunea asupra jocului.

Pentru a-l transfera pe bulgar, oltenii trebuie sa se lupte cu Rangers, clubul pentru care evolueaza Ianis Hagi, dar si cu formatii din Germania.

Malinov a evoluat de 12 ori pentru nationala tarii sale si a jucat si pentru Litex Lovech.