"A fost senzational!" Ianis Hagi, OMUL MECIULUI pentru Rangers in victoria cu Lyon! Ce nota a primit romanul 

Rangers a jucat aseara un amical cu Lyon care s-a terminat 2-0 pentru scotieni.

Ianis Hagi a facut senzatie la primul meci de la transferul definitiv la Rangers. Mijlocasul roman a inscris de doua ori in doar 5 minute in poarta lui Ciprian Tatarusanu si a stabilit scorul final al meciului.

Ianis a fost declarat omul meciului dupa reusitele sale, iar prestatia sa i-a facut pe cei de la site-ul the4thofficial.net sa ii ofere punctajul maxim al echipei, nota 8.

"Romanul a fost senzational in atacul lui Rangers in aceasta seara, s-a sincronizat bine cu Kent si a provocat numeroase probleme in apararea lui Lyon. A participat la deschiderea scorului, iar a doua reusita a finalizat-o cu stil", au scris the4thofficial.net.