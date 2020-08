Leverkusen - Rangers, LIVE TEXT de la 19:55 | Ianis Hagi incearca IMPOSIBILUL in Germania! Scotienii trebuie sa revina de la 3-1 in tur pentru nemti

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Leverkusen si Rangers pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Leverkusen s-a impus clar in meciul tur al optimilor de finala de pe Ibrox, 3-1, iar returul il joaca pe teren propriu, deci avantajul este de partea nemtilor, care au jucat ultimul meci pe 4 iulie.

De cealalta parte, Rangers are avantajul meciurilor in picioare, ultimul meci l-au jucat pe 1 august, in startul campionatului din Scotia si vin dupa victoria cu Aberdeen, dar si o serie de victorii in meciurile amicale cu echipe precum Lyon si Nice.

Ianis Hagi este anuntat titular pentru meciul din aceasta seara.