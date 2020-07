"Nu ar fi nicio surpriza sa il vedem in Premier League!" Face Ianis Hagi pasul cel mare?! Campionatul care i s-ar potrivi PERFECT internationalului roman

Mirel Radoi, selectionerul echipei nationale, a vorbit despre viitorul lui Ianis Hagi in fotbalul mare.

Cumparat definitiv de Glasgow Rangers, Ianis Hagi a reusit deja sa il impresioneze pe Steven Gerrard inca din primul meci de dupa pandemie. Romanul a fost unul dintre cei mai buni fotbalisti din teren in amicalul castigat de Rangers cu Hamilton, scor 2-1.

Mirel Radoi crede ca Spania i s-ar potrivi cel mai bine lui Ianis, insa daca va reusi sa se impuna in Scotia nu ar fi nicio surpriza ca in viitorul apropiat sa il vedem in Premier League:

"Dupa calitatile pe care le are, Spania i se potriveste cel mai bine in acest moment. Dar cred ca dupa campionatul pe care il are nu va fi deloc o surpriza daca dupa doi ani il vom vedea in Premier League", a spus Mirel Radoi pentru Mediafax.

Ianis Hagi are 3 goluri si 2 pase decisive in meciurile oficiale pentru Glasgow Rangers. 3.5 milioane de euro i-au achitat scotienii lui Genk in schimbul internationalului roman.