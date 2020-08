Meciul care l-a facut pe Ianis Hagi sa ramana la Rangers: "Mi s-a facut pielea de gaina, simteam ca zbor, era minunat"

Ianis Hagi a fost transferat definitiv de Rangers in aceasta vara.

El a declarat ca meciul cu Braga din Europa League a cantarit decisiv in decizia sa de a ramane la club.

"Tot ce se intampla aici este special. In fiecare zi sunt motivat de faptul ca fac parte din acest club si de faptul ca sunt antrenat de unul dintre cei mai mari fotbalisti din istorie. Incerc sa lupt pentru acest club, pentru istoria sa, pentru culori, pentru tot ce inseamna Glasgow Rangers.

Steven Gerrard a avut un rol foarte important in transferul meu definitiv, pentru ca mi-a aratat foarte multa incredere in ultimele luni. Atat el, cat si directorul sportiv, Ross Wilson, dar si restul oamenilor din club. M-am adaptat foarte rapid, m-am simtit bine aici din prima zi. M-am simtit ca acasa, e minunat sa fiu aici", a declarat Ianis pentru Europa League Magazine.

Mijlocasul roman a recunoscut ca dupa meciul cu Braga, in care a reusit sa inscrie o dubla, si-a dat seama ca trebuie sa ramana la Rangers

"A fost un meci incredibil, mi-e foarte greu sa explic in cuvinte ce am simtit... Mi s-a facut pielea de gaina, simteam ca zbor, era minunat.

Suporterii au fost la cel mai inalt nivel, am castigat impreuna acel joc. Da, acela a fost momentul in care am spus ca e un loc bun pentru mine. E minunat sa joci intr-o asemenea atmosfera, atat acasa, cst si in deplasare. Rangers reprezinta un mediu foarte bun pentru dezvoltarea jucatorilor tineri", a spus Ianis.

Echipa lui Gerrard va incerca o revenire spectaculoasa in Europa League, contra lui Leverkusen. In tur scotienii au pierdut cu 1-3. Returul va avea loc pe 6 august.