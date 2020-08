"Vin noptile de Europa League!" Reactia lui Ianis Hagi dupa victoria cu Aberdeen: debut cu dreptul pentru Rangers in noul sezon din Scotia

Internationalul roman a debutat in noul sezon din Scotia, insa nu a reusit un meci foarte bun. Ianis a primit cea mai mica nota dintre titularii lui Rangers si a fost inlocuit de Steven Gerrard in minutul 76.

Mijlocasul este entuziasmat ca a putut reveni pe teren intr-un meci oficial si asteapta acum ca Europa League sa revina:

"Suntem din nou in actiune dupa o victorie grea in deplasare. Sa continuam tot asa!!! Vin noptile de Europa League", a fost mesajul postat de Ianis Hagi pe Twitter dupa victoria lui Rangers cu Aberdeen.

