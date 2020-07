Ianis Hagi, aparitie RAZBOINICA la antrenamentul lui Rangers! Imaginea care demonstreaza ca DA TOT pentru echipa lui Gerrard | FOTO

Ianis Hagi trage tare la antrenamentele lui Rangers si asteapta primul meci oficial pentru scotieni.

Ianis Hagi a evoluat deja in primul meci pentru Rangers de dupa pandemie. Internationalul roman a fost unul dintre cei mai buni oameni din teren in amicalul cu Hamilton, castigat cu 2-1.

Trupa lui Gerrard se pregateste acum de un nou amical cu Lyon, care va avea loc joi, 16 iulie. Ianis a postat astazi pe Instagram o serie de fotografii de la antrenamentul lui Rangers. Romanul a fost surprins cu o taietura mica pe tibia piciorului stang, iar asta demonstreaza seriozitatea cu care Ianis trateaza antrenamentele echipei sale.

Campionatul in Scotia ia startul la inceputul lunii august, iar Rangers va juca in prima etapa la Aberdeen. De asemenea, Ianis va avea de jucat si returul din Europa League, cu Leverkusen, programat pe 6 august. In tur, echipa romanului a fost invinsa pe teren propriu, scor 3-1.