După un sezon în care Tottenham abia a reușit să se salveze de la retrogradare, Radu Drăgușin au putea părăsi echipa preluată în urmă cu doar câteva luni de Roberto de Zerbi.

Fabio Paratici îl vrea pe Radu Drăgușin la Fiorentina

Fabio Paratici, fostul director sportiv al lui Tottenham, a părăsit gruparea londoneză în această iarnă și a semnat în Serie A, cu Fiorentina. Paratici pregătește strategia de transferuri pentru această vară, iar presa din Italia susține că internaționalul român este primul pe lista directorului sportiv.

Conform La Nazione, Paratici plănuiește să se folosească de relațiile pe care le are în cadrul clubului Tottenham pentru a ajunge la un acord pentru transferul lui Radu Drăgușin.

Rămâne de văzut dacă Fabio Paratici va obține transferul lui Radu Drăgușin, având în vedere că Tottenham solicită cel puțin 20 de milioane de euro în schimbul fotbalistului român.