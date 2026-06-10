Se face transferul lui Darius Olaru! Anunțul făcut în Belgia

Se face transferul lui Darius Olaru! Anunțul făcut în Belgia Superliga
SPORT.RO
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Darius Olaru (28 de ani) se pregătește să plece de la FCSB, după șase sezoane și jumătate în tricoul bucureștenilor.

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Darius OlaruFCSBRoyale Union Saint-GilloiseBelgia
Din articol

Cu peste 250 de meciuri în tricoul lui FCSB și două titluri de campion al României, Darius Olaru este gata de primă experiență în străinătate. Royale Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, ar putea fi următoarea echipă a mijlocașului.

Presa belgiană: Royale Union Saint-Gilloise mărește oferta pentru Darius Olaru

Gigi Becali a anunțat că este dispus să îl cedeze pe Darius Olaru în schimbul unei sume mult mai mici decât clauza de reziliere în valoare de 5 milioane de euro. Patronul de la FCSB a transmis ar accepta și 3 milioane în semn de mulțumire față de aportul adus de fotbalist în ultimii ani.

Royale Union Saint-Gilloise ar fi echipa care a făcut o ofertă inițială de 2,3 milioane de euro, iar presa belgiană notează că vicecampioana "va îmbunătăți oferta pentru internaționalul român". Astfel, sunt șanse foarte mari ca transferul lui Olaru să se realizeze în aceste zile.

"Olaru ar fi un jucător foarte bun pentru Union Saint-Gilloise. E un pasator extraordinar, care are un șut puternic și e capabil să joace la fel de bine atât cu piciorul stâng, cât și cu piciorul drept", l-au descris belgienii de la footnews.be pe Olaru.

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Cine este Royale Union Saint-Gilloise

Union Saint-Gilloise a câștigat titlul de campioană în 2025, a participat în faza principală a Ligii Campionilor, iar în stagiunea recent încheiată a terminat pe locul 2, în spatele campioanei Club Brugge.

Echipa este antrenată din octombrie 2025 de David Hubert (38 de ani), ca re a câștigat Cupa Belgiei luna trecută.

Din postura de vicecampioană a Belgiei, Union Saint-Gilloise va lua startul în turul 3 preliminar din UEFA Champions League.

Royale Union Saint-Gilloise s-a înființat în anul 1897 și are în palmares 12 titluri de campioană, 4 Cupe ale Belgiei și o Supercupă. Meciurile de acasă le joacă pe Joseph Marien Stadium, o arenă cu doar 9.000 de locuri, însă clubul lucrează la construirea unui nou stadion.

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