Se face transferul lui Darius Olaru! Anunțul făcut în Belgia

Cu peste 250 de meciuri în tricoul lui FCSB și două titluri de campion al României, Darius Olaru este gata de primă experiență în străinătate. Royale Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei, ar putea fi următoarea echipă a mijlocașului.

Presa belgiană: Royale Union Saint-Gilloise mărește oferta pentru Darius Olaru

Gigi Becali a anunțat că este dispus să îl cedeze pe Darius Olaru în schimbul unei sume mult mai mici decât clauza de reziliere în valoare de 5 milioane de euro. Patronul de la FCSB a transmis ar accepta și 3 milioane în semn de mulțumire față de aportul adus de fotbalist în ultimii ani.

Royale Union Saint-Gilloise ar fi echipa care a făcut o ofertă inițială de 2,3 milioane de euro, iar presa belgiană notează că vicecampioana "va îmbunătăți oferta pentru internaționalul român". Astfel, sunt șanse foarte mari ca transferul lui Olaru să se realizeze în aceste zile.

"Olaru ar fi un jucător foarte bun pentru Union Saint-Gilloise. E un pasator extraordinar, care are un șut puternic și e capabil să joace la fel de bine atât cu piciorul stâng, cât și cu piciorul drept", l-au descris belgienii de la footnews.be pe Olaru.