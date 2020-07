Ianis Hagi, in topul celor mai buni jucatori din ultima partida! Romanul a impresionat din nou: "Va inscrie o multime de goluri!" Ce nota a primit

Ianis s-a integrat perfect in sistemul de joc al lui Steven Gerrard de la Glasgow Rangers. Dupa ce a facut spectacol in amicalul cu Lyon, cand a reusit o dubla, Ianis a marcat din nou si in amicalul cu Motherwell.

Internationalul roman a marcat golul de 2-0 al echipei sale dupa o executie perfecta cu capul. Celelalte goluri ale lui Rangers au apartinut lui Kent, Aribo si Lamie (autogol).

"A marcat cu o lovitura de cap din apropierea portii si a fost implicat in aproape toate actiunile echipei din atac. Nu ii este teama sa incerce trecerile dificile si pare un tip care va inscrie o multime de goluri. A combinat bine cu Kent si Aribo, iar asta ar trebui sa il incante pe Gerrard cu doar o saptamana inainte de startul unui nou sezon in Scotia", a scris Glasgowlive.

Internationalul roman a primit nota 7 dupa partida cu Motherwell, la fel ca Jack, Edmundson, Goldson si Tavernier. Cea mai mare nota acordata a fost 8, iar cei care au primit-o au fost Barisic, Aribo si Kent.

Pentru Ianis Hagi urmeaza inca un meci amical, cu Coventry (Anglia), inaintea debutului din noul sezon cu Aberdeen. Rangers - Coventry va avea loc sambata, ora 19:15, in timp ce duelul cu Aberdeen e programat pe 1 august, ora 14:30.