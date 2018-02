De-aia n-a venit la Cluj! Si n-are de ce sa ne para rau :) PICTORIAL INCENDIAR Eugenie Bouchard pentru Sports Illustrated

Eugenie Bouchard a lipsit de la duelul Romania - Canada, din weekend. Ea a mers in Aruba, pentru un pictorial incendiar.

Sportiva din Canada a aprins din noua imaginatia fanilor cu un nou pictorial sexy in Sports Illustrated.

Daca pe terenul de tenis Bouchard nu este in cea mai buna forma, e pe locul 116 in clasamentul mondial, in fata aparatelor foto canadianca straluceste.

Bouchard a mai pozat pentru Sports Illustrated si in 2017.

