INCREDIBIL | A facut sex la mare cu o femeie care lucra intr-un bar, iar cand s-a intors acasa la iubita a avut parte de ceva la care nu se astepta vreodata! Ce s-a intamplat

Un barbat a avut parte de o surpriza neplacuta.

Un barbat a fost in vacanta in Thailanda cu niste prieteni, iar acolo a cunoscut o femeie care lucra la un bar. Acesta a fost la acel bar impreuna cu prietenii sai, unde au consumat niste bauturi. Seara, prietenii lui au iesit in club, iar acesta nu a vrut sa mearga cu ei, preferand sa mearga la barul unde au consumat acele bauturi. La acel bar lucra o femeie de care acest barbat s-a indragostit.

In acea seara, barbatul a asteptat ca femeia sa iasa din tura dupa care a invitat-o la o plimbare pe plaja. Femeia a acceptat, dupa care la finalul intalnirii au intretinut relatii sexuale. Cand s-a intors acasa la iubita sa, a vrut sa faca dragoste cu ea, insa a avut o surpriza. Barbatul nu mai reusea aiba erectie. Acesta a spus ca nu a mai patiti niciodata asa ceva