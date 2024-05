După ce FCSB a fost acuzată de Rapid că s-ar fi înțeles deja cu Marius Ștefănescu pentru un transfer în vară, motiv pentru care jucătorul s-ar fi dat lovit la meciurile directe cu FCSB, Sepsi a anunțat că exclude vânzarea jucătorului la noua campioană a României tocmai pentru a demonstra că acuzațiile respective au fost lipsite de adevăr.

Laszlo Dioszegi: "Vom spune pas dacă Gigi Becali face ofertă pentru Ștefănescu. Așteptăm oferte de la alte echipe"

După victoria lui Sepsi contra Farului (4-1), în care a reușit două pase decisive, Marius Ștefănescu a oferit un răspuns evaziv când a fost întrebat dacă și-ar dori să facă pasul la FCSB. Laszlo Dioszegi transmite însă că extrema covăsnenilor nu ar vrea să meargă la noua campioană a României.

Finanțatorul lui Sepsi își menține anunțul făcut în ultimele luni și transmite că un transfer al lui Ștefănescu la FCSB este exclus indiferent de suma pe care o va oferi Gigi Becali. În schimb, Dioszegi spune că ar fi dispus să îl vândă pe jucător în această vară și că așteaptă oferte de la alte cluburi din România sau din străinătate.

"De la FCSB nu are de ce să vină oferte pentru Ștefănescu. Asta am spus de foarte multe ori! De la celelalte echipe pot veni oferte fără nicio problemă. Eu cred că vor veni oferte pentru că are multe pase de gol și foarte multe goluri. E un jucător foarte bun. Dacă el își dorește să plece undeva pentru un preț corect, normal că în vară poate să plece. Nu am discutat despre preț, dar așteptăm oferte. Să vedem ce oferte vin și după discutăm despre preț.

Interzis la FCSB, asta am zis de foarte multe ori. Nu vrem ca cineva să se gândească că noi jucăm pentru o echipă sau alta. Tocmai pentru a demonstra că noi jucăm cu toate echipele la fel. Eu cred că nici el nu ar vrea să meargă la FCSB.

(n.r - Dacă Gigi Becali oferă 3 milioane de euro?) Atunci o să spunem pas! Cuvântul nu se poate cumpăra. Strângerea de mână e mai tare decât contractul semnat. Dacă spunem ceva, nu spunem numai să vorbim, ci chiar așa credem", a spus Laszlo Dioszegi, pentru PRO TV și Sport.ro.

13 goluri și 8 pase decisive a reușit Ștefănescu la Sepsi în cele 42 de meciuri disputate în acest sezon

Marius Ștefănescu: "Nu știu dacă FCSB a făcut ofertă. Să discute cu clubul"

Marius Ștefănescu a fost întrebat după meciul cu Farul și dacă și-ar dori un transfer la FCSB, în contextul în care patronul Laszlo Dioszegi a declarat recent că jucătorul său nu poate ajunge la noua campioană a României pentru nicio sumă de bani.

"Mai am două meciuri aici. După aceea vine perioada de transferuri. De un an-doi se vorbește despre un transfer, dar nimic concret. Mai am doi ani. Dacă se va ivi ceva, normal că voi vrea să fac pasul către o echipă care se bate la campionat sau în afară. Trebuie să dau tot ce am mai bun pe teren și de acolo și de acolo fiecare analizează și voi vedea udne voi fi.

(n.r - Dar tu vrei la FCSB?) De ce asta cu FCSB? FCSB, Rapid? Dacă vor face ofertă... nu știu nimic dacă s-a făcut ofertă sau nu. Să discute. Normal că în presă patronul vorbește. Fiecare patron are dreptul să-și spună opinia. Eu ce pot să spun? Să mă pun rău cu dânsul? Am discutat ceva cu patronul și vom vedea", a spus Marius Ștefănescu, după meciul cu Farul.