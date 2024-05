Zeljko Kopic a vrut să-și mascheze nervii după U Cluj - Dinamo 3-3. "Nu a fost vorba de teamă!" 

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vrut să pară foarte calm la flah-interviu, după thriller-ul de la Cluj. Dinamo avea 3-2 pe final de meci, dar a primit gol după o fază fixă.

Șansele sunt minime acum pentru salvarea de la retrogradare. Kopic a scos în evidență părțile pozitive și a recunoscut că Dinamo a primit două goluri în urma unor erori.

Universitatea Cluj a terminat la egalitate, sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa Dinamo, într-un meci din etapa a opta a play-out-ului Superligii.

Dinamo a avut 2-1 şi 3-2, iar gazdele au egalat în minutul 90+1. Clujenii au marcat prin Popa 5, Oancea ’61 şi Masoero ‘90+1. Pentru Dinamo au marcat Bani ’37, Milanov ’48 şi Pavcic ’87.

"E aceeași poveste săptămână de săptămână. Am jucat bine, am avut lucruri pozitive în jocul nostru. E multă frustrare să primești gol într-un asemenea moment și e greu de explicat.

Nu a fost vorba de teamă. Ar trebui să tratăm mai bine astfel de momente, avem jucători care sunt puternic mental. S-a întâmplat de foarte multe ori (n.r.: să primească goluri pe final de meci).

Gnahore a dat totul la mijloc, rămân la părerea că am făcut un meci bun. Am luat două goluri pe erorile noastre, dar cred că am arătat multe lucruri bune. Vom lupta până la capăt, am pierdut foarte multe puncte în ultimele săptămâni.

Acum depindem și de adversari. Ținta noastră e să luptăm pentru Dinamo, până la capăt, ca să ne salvăm de la retrogradare", a declarat Zzeljko Kopic, la finalul meciului de pe Cluj Arena.

Standings provided by Sofascore

VIDEO cu fanii lui Dinamo după meciul cu U Cluj, 3-3