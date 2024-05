Viitorul antrenor al lui Florinel Coman a scăpat de problemele cu legea: ”Am fost victima unei răzbunări!”

La Al Duhail, Florinel Coman îl va antrenor pe renumitul Christophe Galtier care a avut sub comanda sa la PSG nume precum Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar sau Sergio Ramos.

Christophe Galtier: ”Am fost victima unei răzbunări!”

Galtier a câștigat titlul în Franța alături de PSG, însă a plecat cu scandal de la gruparea din Ligue 1. În perioada în care se afla pe banca parizienilor, în presa din Franța, tehnicianul a fost acuzat de rasism.

Tehnicianul a ajuns chiar și în custoria poliției din Franța pentru faptele pe care le-ar fi comis în perioada în care era antrenorul celor de la OGC Nice.

Totul a pornit după ce a fost publicat un email al fostului director al clubului OGC Nice, Julien Fournier, care relata unele cuvinte discriminatorii folosite de Galtier la adresa unei părţi a vestiarului echipei de pe Coasta de Azur.

Fournier relata că Galtier i-a răspuns că ''trebuie ţinut cont de realitatea oraşului şi că nu poate avea atâţia negri şi musulmani în echipă'', declarându-şi intenţia de a schimba în profunzime componenţa lotului, pentru a limita la maximum posibil numărul de jucători musulmani.

Totuși, în urma anchetei, Galtier a fost achitat de autoritățile franceze și a declarat că a fost ”victima unei răzbunări”.

”Rasismul, discriminarea nu sunt lucruri care mă caracterizează, pentru că am crescut într-un mediu multicultural. A fost șocant să fiu adus în fața instanței pentru asemenea lucruri. (...) Am fost victima unei răzbunări! Această ipoteză nu îmi aparține, apare în decizia instanței. Am fost achitat total. Instanța a decis că sunt absolut nevinovat”, a spus Christope Galtier pentru L’Equipe.

Qatarezii nu au mai venit la București! Întâlnirea cu Becali s-a amânat

O delegație a celor de la Al-Duhail ar fi trebuit să vină joi la București pentru a se întâlni cu Gigi Becali, dar întâlnirea a fost amânată pentru săptămâna viitoare.

Pentru că sunt Sărbătorile Pascale, Gigi Becali a preferat să aibă întâlnirea cu reprezentanții qatarezi după Paște.

Accidentat în meciul cu Sepsi OSK, Florinel Coman a lipsit în ultimul meci din campionat, scor 2-1 cu Farul Constanța.