Dani Coman s-a despărțit surprinzător de FC Hermannstadt, în aprilie, cu doar câteva etape înainte de finalul play-out-ului. Fostul portar al naționalei României spune că nu se mai simțea "compatibil" cu anumite persoane din cadrul clubului, motiv pentru care a demisionat.

Dani Coman, președinte la FC Argeș sau U Cluj: "Săptămâna viitoare voi decide și voi semna"

Săptămâna viitoare, Dani Coman anunță că va reveni în funcția de președinte la un club din România, fie în Liga 1, fie în Liga 2, variantele pe care le are acum pe masă fiind FC Argeș și Universitatea Cluj. În ceea ce privește Rapid, Coman a spus că nu a avut nicio discuție cu oficialii clubului la care a jucat.

"Eu fac doar lucruri care mă fac fericit. Dacă eu am considerat că nu mai suntem compatibili (n.r - cu cei de la FC Hermannstadt), atunci am plecat chiar înainte de terminarea sezonului.

Există și FC Argeș în radarul meu. Chiar am fost la meci azi, am văzut FC Argeș cu Dumbrăvița, au câștigat cu 1-0. Am discuții aproape zilnice atât cu domnul primar, cât și cu domnul Viorel Tudose, dar săptămâna viitoare voi decide în ce parte voi merge.

Mă gândesc bine acum, de sărbători, iar săptămâna viitoare voi semna cu siguranță. Ori în prima ligă, ori în liga a doua. E posibil să fie și U Cluj", a spus Dani Coman, la Digisport.

Dani Coman și-a început cariera de conducător la Astra Giurgiu, club la care a lucrat în perioada 2015-2021 și alături de care a câștigat titlul de campion al României. Ulterior, fostul goalkeeper a fost președinte în două mandate la FC Hermannstadt (2021-2022 și 2023-2024).