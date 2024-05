Adi Vasile, OUT de la CSM București!? Campioana României nu a mai ajuns în Final Four-ul Ligii Campionilor din 2018

CSM Bucureşti a ratat calificarea la turneul Final Four al Ligii Campionilor la handbal feminin, după ce a fost învinsă de echipa franceză Metz Handball, cu scorul de 29-23 (15-14), sâmbătă, în Hexagon, în manşa secundă a sferturilor de finală. Metz se impusese şi la Bucureşti, cu scorul de 27-24.

Ratarea calificării în Final Four-ul Ligii Campionilor poate genera demiterea lui Adi Vasile de pe banca "Tigroaicelor". Antrenorul campioanei României avea ca obiectiv clar accederea între cele mai bune patru echipe ale Europei, în contextul în care echipa e formată de unele dintre cele mai valoroase jucătoare de pe Bătrânul Continent.

Plătite consistent, handbalistele de la CSM București domină Liga Florilor însă rezultatul pe plan european e unul dezamăgitor. CSM Bucureşti nu s-a mai calificat din 2018 la turneul Final Four al competiţiei.

Întrebat despre presiunea asupra sa și posibilitatea demisiei, după meciul tur cu Metz, Adi Vasile a declarat că își concentrează atenția pe îndeplinirea sarcinilor sale de antrenor și că își dorește să fie cât mai eficient în această poziție.

“Sunt atent la ceea ce am de făcut. Sunt atent la ceea ce trebuie să lucrez cu echipa. Încerc să fac tot ce pot, încercând să fim și mai buni. Sunt antrenor și asta trebuie să fac”, a explicat Adi Vasile.

Metz a dominat jocul de la un capăt la altul, în prima repriză având avantaj maxim de trei goluri (8-5), în timp ce la pauză diferenţa era minimă, 15-14. CSMB a reuşit să fie egală de două ori, 11-11 şi 12-12. ''Tigroaicele'' au egalat şi în debutul reprizei secunde, 15-15, după care Metz a rămas la cârma jocului, iar pe final şi-a mărit avantajul, câştigând la şase goluri, 29-23.

