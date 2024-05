Leo Messi scrie istorie și la aproape 37 de ani: 5 assist-uri într-o singură repriză!

Inter Miami a spulberat-o acasă pe New York Red Bulls în ultima etapă din MLS, scor 6-2! La pauză, oaspeții conduceau după golul lui Dante Vanzeir, însă Lionel Messi și-a făcut simțită prezența în actul secund cu un gol și nu mai puțin de cinci pase decisive.

Messi a pasat decisiv la două goluri ale paraguayanului Matias Rojas, la trei ale prietenului Luis Suarez, iar în minutul 50 și-a trecut și el în cont un gol, după ce a fost servit de uruguayan.

A fost primul meci din cariera lui Messi, atât la nivel de club, cât și la nivel de echipă națională, când contribuie la șase goluri, scrie Opta.

Mai mult, MLS anunță că Leo Messi este primul jucător din istoria campionatului care oferă cinci pase decisive într-un meci și contribuie în total la șase goluri. Totul, într-o singură repriză!

Messi a fost pe val în startul acestui sezon din MLS. În nouă meciuri jucate, argentinianul a reușit 10 goluri și 9 pase decisive. Inter Miami este lider în Conferința de Est, cu 24 de puncte în 12 etape.

Records were made for Messi to break them. ???? pic.twitter.com/FMOUqmKYbz