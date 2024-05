Dinamo a primit din nou gol după minutul 90 și sâmbătă seara, în nebunul 3-3 cu U de pe ”Cluj Arena”, și retrogradarea este din ce în ce mai aproape.

Mai este o etapă rămasă până la final, dar contracandidatele FC U Craiova și Poli Iași, aflate momentan sub Dinamo, au câte un meci mai puțin disputat.

Strict privind golurile primite după minutul 90, Dinamo a pierdut în play-out nu mai puțin de 8 puncte!

Fanii sunt resemnați: ”Nu e posibil să primești atâtea goluri în prelungiri și să ai pretenția să te salvezi”

”Cu o victorie, Dinamo putea spera în continuare la salvarea de la retrogradare, în vreme ce orice alt rezultat compromitea în proporție mare, dacă nu totală, șansele de salvare.

Dinamo nu s-a prezentat în efectiv complet la Cluj, Selmani accidentat, Edgar Ie dispărut, în vreme ce Hakim Abdallah a fost suspendat șase etape după cartonașul roșu încasat la Botoșani.

Ca printr-un miracol, cei de la U Cluj au avut parte de tot lotul valid”, scrie Radio Dinamo 1948, care a dat și sentința:

”Ce nu a înțeles nimeni e faptul că Dinamo pe final de meci nu a forțat foarte mult, părea că este mulțumită cu un egal, deși victoria era absolut necesară.

Totuși, într-o faza în care același Ahmed Bani centrează perfect, Pavicic apare perfect la finalizare și face 3-2 în minutul 88! Dinamo aproape de victorie, dar nu reusim sa pastram avantajul si iar luam gol in prelungiri. O faza fixa in care nu suntem in stare sa respingem si primim gol.

Absolut ireal si practic asa ne construim retrogradarea in liga secunda.

Nu e posibil să primești atâtea goluri în prelungiri și să ai pretenția să te salvezi.

O RUȘINE!”.