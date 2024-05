Anthony da Silva, cunoscut drept Tony, fost jucător important la CFR Cluj, a fost numit antrenor principal la Poli Iași pe 1 aprilie. Portughezul a înregistrat o victorie, o remiză și trei înfrângeri până acum, iar situația este critică pentru formația din Copou cu două runde înainte de finalul play-out-ului.

Tony renunță la bani și dă ture în chiloți dacă o salvează pe Poli Iași de la retrogradare

Poli Iași este ultima clasată, cu 21 de puncte, însă e la egalitate cu Dinamo și la doar o lungime în spatele ultimei poziții care duce la baraj, ocupată de FC U Craiova. Pentru moldoveni au rămas de disputat două jocuri cruciale, cu FC Hermannstadt și Petrolul Ploiești.

Într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro, Tony a explicat de ce a ales să semneze cu Poli Iași și a anunțat că va oferi întreg bonusul său jucătorilor în cazul în care va salva echipa de la retrogradare.

"Când am ajuns aici, am pierdut multe lucruri. Aveam ofertă de a fi selecționer într-o țară din Africa și nu m-am dus. În Portugalia munceam și la televiziune, eram expert, făceam comentarii pe Liga Campionilor și alte meciuri, dar am venit aici pentru că-mi place meseria asta. Eu știu competența mea, sunt foarte încrezător în mine. Eu sunt aici cu inima deschisă, voi lupta până la sfârșit să ajut Poli Iași să se salveze.

Eu am promis ceva băieților mei. Trebuie să primesc un bonus ca antrenor dacă salvez echipa, dar nu vreau niciun euro. Eu dau tot băieților! Încerc să-i motivez. N-am venit aici pentru bani. Dacă eram venit pentru bani, sigur nu eram la Poli Iași, eram în altă parte. Am venit aici pentru că România mi-a dat multe lucruri pozitive și încerc să dau României înapoi ce mi-a oferit. Eu nu scuip în farfuria unde am mâncat.

Când eram la Cluj oamenii erau foarte ok, dar și aici am simțit la fel. Lumea m-a primit cu brațele deschise, cu iubire, cu tot. Am o responsabilitate foarte mare să lupt pentru fiecare fan care plătește bilet. Viața e grea peste tot. Plătești stadion, vii la stadion, iar noi aveam responsabilitatea de a da tot și de a muri pe teren.

Dacă se salvează Poli Iași, promit că dau barba jos și dau ture în chiloți în jurul terenului. Asta promit! Iar bonusul îl voi da jucătorilor", a spus Tony, pentru PRO TV și Sport.ro.