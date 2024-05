Din rău în mai rău! La ce se așteaptă englezii în cazul lui Radu Drăgușin după declarațiile lui Florin Manea

Într-un interviu acordat recent în Italia, după cinci meciuri consecutive de Premier League în care Drăgușin a fost rezervă neutilizată, Florin Manea a spus: "Dacă Postecoglou îi va spune lui Drăgușin la finalul sezonului că va fi în continuare rezervă, nu cred că el va rămâne acolo fără să joace".

"Interviurile lui Florin Manea nu îl ajută în niciun fel pe Radu Drăgușin!"

Mai mult, Manea a vorbit deschis despre posibilitatea ca Radu Drăgușin să plece de la Tottenham după doar șase luni și să semneze cu Napoli, club care l-a dorit și în iarnă: "Antonio Conte (n.r - antrenorul care ar negocia acum cu Napoli) este unul dintre cei mai buni antrenori din lume, ar fi o onoare pentru Drăgușin să lucreze cu el, dar deocamdată este dificil de spus ce se va întâmpla. Apoi, dacă va veni o ofertă de împrumut din partea lui Napoli, cu Antonio Conte, antrenor, va trebui să o luăm în calcul. Atunci când lucrezi cu cineva de nivelul lui Antonio Conte, înveți foarte multe lucruri".

În Anglia, declarațiile lui Florin Manea nu au fost primite prea bine. Criticat și în trecut pentru că "vorbește prea mult" în presă, impresarul este acuzat că i-ar putea îngreuna și mai mult situația jucătorului după ultimele declarații făcute.

"Încă o dată comentează agentul lui Radu Drăgușin despre situația clientului său de la Tottenham. Este puțin probabil ca aceste declarații să îl ajute în vreun fel pe român în relația cu antrenorul australian Ange Postecoglou", scriu cei de la The Spurs News.

To The Lane and Back, un site al fanilor lui Tottenham, are o opinie asemănătoare: "Interviurile de acest fel nu ajută în niciun fel tentativa lui Radu Drăgușin de a fi titular. Totuși, este clar că există frustrare în anturajul său din cauza minutelor puține pe care le primește, iar această situație trebuie rezolvată la finalul sezonului".

Cumpărat în iarnă de la Genoa, pentru o sumă care poate ajunge la 30 de milioane de euro, Radu Drăgușin a fost folosit până acum în șase meciuri ale lui Tottenham, însă doar de două ori a fost titular.

Ange Postecoglou continuă să mizeze în centrul defensivei pe cuplul format din campionul mondial argentinian Cristian Romero și olandezul Micky van de Ven.