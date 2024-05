Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă şi sâmbătă, în deplasare, de formaţia Metz Handball, scor 29-23 (15-14), în manşa retur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor. CSM ratează calificarea la Turneul Final Four, la care a jucat ultima dată în 2018.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Grijseels 7 goluri, Burgaard 6, Valentini 6, pentru Metz, respectiv Neagu 6, pentru CSM.

În manşa tur, la Bucureşti, Metz s-a impus cu 27-24, iar cu dublă victorie se califică la Turneul F4 de la Budapesta, din 1-2 iunie.

CSM Bucureşti s-a calificat în sferturi, după dubla cu Krim Ljubljana din faza play-off (30-24, 30-24).

Anterior, campioana României a încheiat pe locul 4 în grupa A, ratând calificarea directă în sferturi, în urma rezultatelor: 28-24 şi 25-29 cu Odense, 24-26 şi 31-28 cu SG BBM Bietigheim, 23-27 şi 26-24 cu Gyor, 41-26 şi 35-26 cu IK Savehof, 28-30 şi 21-24 cu Brest, 29-24 şi 44-26 cu Buducnost, 29-29 şi 30-23 cu DVSC Debrecen.

