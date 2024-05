Ahmed Bani a răbufnit după U Cluj - Dinamo 3-3

Universitatea Cluj a terminat la egalitate, sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa Dinamo, într-un meci din etapa a opta a play-out-ului Superligii.

Dinamo a avut 2-1 şi 3-2, iar gazdele au egalat în minutul 90+1. Clujenii au marcat prin Popa 5, Oancea ’61 şi Masoero ‘90+1. Pentru Dinamo au marcat Bani ’37, Milanov ’48 şi Pavcic ’87.

Ahmed Bani, reacție dură după U Cluj - Dinamo 3-3

Cel mai bun jucător al oaspeților, Ahmed Bani, a avut un discurs dur la finalul meciului.

"Nu ne ajută cum ar fi trebuit acest punct. Ne propusesem șase puncte înaintea celor două jocuri. Am dat trei goluri în deplasare, ceea ce n-am mai făcut, contra unei echipe bune...

Am practicat un joc bun, dar când dai gol și după două minute ești egalat... N-am putut să ținem de rezultat! Acum am luat gol în prelungiri, am avut patru-cinci meciuri în care am luat goluri pe finalul partidelor.

Ghinion sau neghinion, trebuie să câștigăm cu orice preț. Și dacă avem unu la sută șansă (n.r.: pentru menținerea în Superliga), trebuie să profităm de ea.

Nu vreau să mă gândesc la retrogradare, dacă mai avem unu la sută șansă, trebuie să credem în ea. De noi depinde, am fost în situații foarte grele la club, vom vedea ce se întâmplă", a declarat Ahmed Bani, la finalul meciului de pe Cluj Arena.

Programul echipelor care luptă pentru evitarea retrogradării:

FC Botoșani: vs. Oțelul (d)

FC Voluntari: vs. U Cluj (a)

Dinamo: vs. UTA Arad (a)

FC U Craiova: vs. UTA Arad (d), vs. FC Hermannstadt (a)

Poli Iași: vs. FC Hermannstadt (d), vs. Petrolul (a)