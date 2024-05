Detaliul care anunță transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid! Cum a cheltuit francezul o sumă uriașă

Deși presa din străinătate a vorbit din ce în ce mai des despre acordul deja existent dintre Kylian Mbappe și Real Madrid, gruparea de pe ”Santiago Bernabeu” nu a făcut încă un anunț oficial în acest sens.

Totuși, presa din Spania a dezvăluit o informație care, practic, confirmă faptul că atacantul francez s-a înțeles cu Real Madrid.

Kylian Mbappe a ajuns la un acord cu Sergio Ramos pentru achiziționarea vilei din Madrid a fostului căpitan al formației de pe ”Santiago Bernabeu”. Kylian Mbappe va plăti, conform sportskeeda.com, nu mai puțin de 18 milioane de euro pentru fosta locuință a fundașului central.

Cei doi au fost coechipieri timp de două sezoane la Paris Saint-Germain, lucru ce a facilitat negocierile pentru achiziționarea vilei de lux.

Potrivit sursei citate, Ramos nu ar fi dorit să își vândă proprietatea din Madrid, însă Fayza Lamari, mama și agentul lui Kylian Mbappe, l-a făcut pe legendarul fundaș al lui Real Madrid să se răzgândească.

În condițiile în care Sergio Ramos este prins cu finalul sezonului la Sevilla, echipa cu care a semnat după despărțirea de PSG, cel care se ocupă de vânzarea vilei este fratele fotbalistului, Rene. Totuși, ”afacerea” se va realiza abia după ce transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid va fi anunțat oficial.

