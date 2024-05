Marius Șumudică, la U Cluj? Președintele a intrat în direct după dezvăluirea lui Sabău

La o zi după ce Marius Șumudică s-a întâlnit cu Dan Șucu pentru o discuție privind posibila preluare a Rapidului, Ioan Ovidiu Sabău a spus într-o conferință de presă că un oficial al Universității Cluj a luat legătura cu Șumudică pentru a-i propune preluarea echipei.

Radu Constantea, președinte U Cluj: "N-am inițiat nicio discuție cu Șumudică. Nu se pune problema schimbării lui Sabău"

Sabău este însă contrazis de Radu Constantea. Președintele lui U Cluj spune că nu se pune problema schimbării antrenorului și că nu a luat legătura în vreun fel cu Marius Șumudică.

"Am văzut ce a declarat Neluțu Sabău. Cred că e o declarație puțin neinspirată. Nu s-a pus și nu se pune problema ca Neluțu să fie schimbat. Are un contract pe doi ani, suntem încă în obiectivul comun stabilit, locurile 7-9. Nu văd și n-am înțeles rostul acestei declarații.

Nu s-a pus niciodată problema schimbarea antrenorului de când a venit Neluțu Sabău! Din acest motiv ne-am și asumat contractul pe doi ani, cu o clauză de reziliere. Clubul va continua acest contract alături de Neluțu Sabău. S-a început strategia pentru noul sezon, s-a discutat cu el la fel ca în sezonul precedent. S-a făcut planul de cantonament pentru vară și sperăm să clarificăm aceste lucruri.

Legat de completarea structurii sportive, suntem într-o continuă căutare dacă noi considerăm că putem aduce plus valoare. Da, Dani Coman este o soluție despre care am discutat și acum doi ani, trei ani. Dar am discutat și cu alte persoane care au activat la cluburi din România și din afară.

Șumudică? Nu ni s-a propus. Cu mine n-a discutat nimeni și n-am inițiat nicio discuție despre posibilitatea aducerii unui alt antrenor la U Cluj. Ce se vorbește în fotbalul românesc sau ce sfătuitori a avut Neluțu Sabău... asta ține de domnia sa, dar nu s-a pus problema schimbării", a spus Radu Constantea, la Prima Sport.

Ioan Ovidiu Sabău: ”A promis că îl poate aduce pe Marius Șumudică!”

Ioan Ovidiu Sabău a declarat la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo că are informații potrivit cărora oficialii grupării din Ardeal au luat legătura pe la spatele lui cu o persoană care poate ajunge în conducerea clubului și care a promis că îl poate convinge pe Marius Șumudică să semneze cu U Cluj.

Mai mult, antrenorul ”Șepcilor Roșii” a mărturisit că este dispus să renunțe la clauza de reziliere din contract dacă cei din conducerea clubului vor considera că nu mai este potrivit la U Cluj.

”A apărut vreun comunicat din partea clubului Universitatea? Dați-mi voie să cred că e posibil să fie și adevărat acest zvon. Să clarific un lucru, contractul meu este pe doi ani de zile. Este o clauză de reziliere. Dacă eu voi pleca, sunt obligat să plătesc o sumă de bani, dacă ei mă dau afară, plătesc o sumă de bani.

Acum, dacă clubul consideră că nu mai sunt potrivit sau că sunt alții mai potriviți pentru acest club, eu renunț la această clauză, ei au această libertate, nu sunt obligați. Teama asta că nu se poate rezilia cu Sabău nu există. Să nu se interpreteze că ei nu vor să renunțe la mine pentru că au o clauză.

Nu, eu renunț la acea clauză. Dacă există un antrenor care poate ridica nivelul, să ducă la alt nivel, renunț la acea clauză. Acel zvon, din păcate, este adevărat din punctul meu de vedere. Și eu am niște informații că s-a luat legătura cu Șumudică. Posibil ca un om să vină în club, nu vă spun și funcția, cunosc acea persoană, iar acea persoană a făcut niște promisiuni că îl poate aduce pe Șumudică și va negocia cu el să vină.

Ăsta e adevărul, nu trebuie să ne ascundem. Informația pe care o am sper să fie corectă, dar am de la o sursă de încredere. Cineva din club a discutat cu un anumit om care a promis că îl aduce pe Șumudică. S-a luat în considerare acest aspect. Nu l-am întrebat acest lucru pe Șumudică, nu pot să răspund.

Eu știu situația prezentă, este un sâmbure de adevăr despre ce s-a scris în legătură cu posibilitatea ca Șumudică să vină la Universitatea Cluj. Pe mine nu mă afectează absolut deloc, mă interesează să ies cu capul sus, să am deminitate, să îi conving pe jucători că e foarte important ultimul joc, să arătăm foarte bine și să nu apară acele discuții cum că am dat meciul sau că nu ne-am apărat corect șansele.

Asta m-ar afecta foarte tare și m-ar durea foarte tare, pentru că știu ce persoană sunt, știu cum lucrez cu acești jucători. Am sută la sută încredere că acești jucători își vor apăra corect șansele”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă premergătoare meciului cu Dinamo.