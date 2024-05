”Vă gândiți să plecați de la Sepsi?” Anunțul făcut de Bernd Storck după ce covăsnenii au umilit-o pe Farul

Bernd Storck: ”Vom vedea cum vor decurge negocierile!”

Bernd Storck a declarat la finalul partidei de la Ovidiu că în acest moment este în negocieri cu conducerea clubului de la Sfântu Gheorghe pentru prelungirea contractului.

Tehnicanul german a mărturisit însă că se simte foarte bine la gruparea covăsneană și a avut cuvinte de laudă la adresa elevilor săi pentru prestația avută în fața Farului.

”Sunt foarte mândru de echipă, băieții au jucat foarte bine, am vrut să câștigăm acest meci și am demonstrat asta. După 1-0, după 2-0, după 3-0, am continuat să jucăm. Am știut ce trebuie să facem împotriva unei echipe foarte puternice. Nu le-am dat șansa să marcheze. Este incredibil nu doar pentru Safranko, ci și pentru echipă că ne-am creat atâtea șanse să marcăm. Nu prea a avut noroc Safranko în ultimele partide. Mă bucur pentru el, a meritat să marcheze.

Sunt fericit de felul în care am arătat, cum i-am presat, nu le-am dat șanse. Nu au putut să își impună jocul. Am jucat bine și în alte meciuri, dar ne-a lipsit norocul. Uneori am pierdut în ultimul minut cu 1-2.

Trebuie să vedem, suntem în negocieri cu conducerea, trebuie să vedem ce e posibil să aducem. (n.r. Vă gândiți să plecați?) În acest moment sunt foarte fericit aici, vom vedea cum vor decurge negocierile”, a spus Bernd Storck la finalul meciului.

