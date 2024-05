"Tu vrei să mergi la FCSB?" Răspunsul lui Marius Ștefănescu după ce Dioszegi i-a dat interzis la noua campioană

Ștefănescu a reușit două pase decisive la victoria lui Sepsi de pe terenul Farului, scor 4-1, iar la finalul meciului a fost întrebat despre un posibil transfer în vară. Internaționalul român spune că și-ar dori să facă pasul fie la o echipă de top din România, fie la una din străinătate.

Marius Ștefănescu: "Nu știu dacă FCSB a făcut ofertă. Să discute cu clubul"

Marius Ștefănescu a fost întrebat și dacă și-ar dori un transfer la FCSB, în contextul în care patronul Laszlo Dioszegi a declarat recent că jucătorul său nu poate ajunge la noua campioană a României pentru nicio sumă de bani. Omul de afaceri oferea această declarație după ce Rapid o acuza pe FCSB că a bătut deja palma cu Ștefănescu pentru un transfer, motiv pentru care jucătorul s-ar fi dat lovit la meciurile directe din acest sezon.

Ștefănescu a lăsat de înțeles că nu ar spune nu unei oferte de la FCSB și a transmis că a avut o discuție cu patronul Laszlo Dioszegi despre posibila sa mutare din vară.

"Mai am două meciuri aici. După aceea vine perioada de transferuri. De un an-doi se vorbește despre un transfer, dar nimic concret. Mai am doi ani. Dacă se va ivi ceva, normal că voi vrea să fac pasul către o echipă care se bate la campionat sau în afară. Trebuie să dau tot ce am mai bun pe teren și de acolo și de acolo fiecare analizează și voi vedea udne voi fi.

(n.r - Dar tu vrei la FCSB?) De ce asta cu FCSB? FCSB, Rapid? Dacă vor face ofertă... nu știu nimic dacă s-a făcut ofertă sau nu. Să discute. Normal că în presă patronul vorbește. Fiecare patron are dreptul să-și spună opinia. Eu ce pot să spun? Să mă pun rău cu dânsul? Am discutat ceva cu patronul și vom vedea", a spus Marius Ștefănescu, după meciul cu Farul.

Laszlo Dioszsegi: "Ștefănescu la FCSB, nici măcar pentru 10 milioane de euro!"

Recent, Laszlo Dioszegi a întărit ideea potrivit căreia jucătorul nu va ajunge la campioana României, la mijloc fiind vorba despre onoarea sa și a clubului.

"Îi transmit domnului Becali că eu sunt un secui care dacă zice ceva, nu-și schimbă niciodată părerea. Nici pentru 10 milioane de euro. Chiar dacă o să fie sfârșitul clubului meu.

Onoarea noastră nu o poate cumpăra nimeni niciodată, pentru nimic. Poate să încerce oricine. Pentru jucător, vrem ce e mai bine. Dar în afară de FCSB. Onoarea noastră e mai presus de orice.

Nu-l bănuim de absolut nimic pe Ștefănescu, apropo de ceea ce s-a vehiculat. Dar nu despre asta e vorba, ci despre ceea ce am stabilit atunci și am spus public", a spus Dioszegi, la Digisport.