La finalul partidei de sâmbătă seara, Ioan Ovidiu Sabău, antrenorul gazdelor, a fost întrebat la flash-interviu despre subiectul Marius Șumudică. În ultima săptămână s-a răspândit informația potrivit căreia fostul tehnician de la Gaziantep i-ar lua locul pe banca Șepcilor Roșii. Știrea a fost negată de primarul Emil Boc.

"V-a deranjat treaba cu Șumudică?" Sabău a răspuns fără să clipească

"V-a deranjat treaba cu Șumudică?", a fost întrebat Sabău, la flash-interviu.

"E un subiect care pe mine nu mă afectează. S-a discutat, am înțeles, am și eu sursa mea, că s-a discutat despre venirea... Trebuie să ne așteptăm, am și eu o anumită experiență, nu mă mai surprinde nimic.

Încerc să terminăm acest campionat cu capul sus", a declarat Sabău, la finalul meciului U Cluj - Dinamo 3-3.

Universitatea Cluj a terminat la egalitate, sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa Dinamo, într-un meci din etapa a opta a play-out-ului Superligii.

Dinamo a avut 2-1 şi 3-2, iar gazdele au egalat în minutul 90+1. Clujenii au marcat prin Popa 5, Oancea ’61 şi Masoero ‘90+1. Pentru Dinamo au marcat Bani ’37, Milanov ’48 şi Pavcic ’87.

Programul echipelor care luptă pentru evitarea retrogradării:

FC Botoșani: vs. Oțelul (d)

FC Voluntari: vs. U Cluj (a)

Dinamo: vs. UTA Arad (a)

FC U Craiova: vs. UTA Arad (d), vs. FC Hermannstadt (a)

Poli Iași: vs. FC Hermannstadt (d), vs. Petrolul (a)