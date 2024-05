Imediat după meciul cu Farul, când FCSB a devenit matematic noua campioană a României, roș-albaștrii au distribuit un mesaj pe rețelele sociale prin care anunțau că au câștigat al 27-lea trofeu din istoria clubului. Totuși, cei de la FCSB au pus la socoteală și titlurile pe care le dispută în instanță cu cei de la CSA Steaua.

Adi Popa: ”E dreptul lor să spună ce vor!”

Adi Popa, fostul jucător al FCSB-ului și actualul fotbalist de la CSA Steaua, a vorbit despre acest subiect. Fotbalistul a mărturisit că, în opinia sa, titlul câștigat de echipa patronată de Gigi Becali este primul trofeu din palmaresul clubului.

Popa a vorbit și despre șansele roș-albaștrilor din Superliga României de a ajunge în Champions League.

”Nu am apucat, am vorbit cu câteva persoane de acolo. Nu ține de mine (n.r. dacă FCSB poate reveni în Ghencea), legea e clară. Pentru fotbalul românesc ar fi bine, dar e incredibil de greu. Am văzut ce echipe putem întâlni încă din turul doi, echipe cu bugete mari, echipe valoroase, e foarte greu.

E dreptul lor să spună ce vor (n.r. în legătură cu numărul titlurilor câștigate de FCSB), instanța a spus că ar fi primul titlu, mai mult ce pot să spun eu?”, a spus Adi Popa pentru PRO TV și Sport.ro.

Adi Popa: ”Toți ne dorim promovarea, dar nu ține de noi!”

CSA Steaua a învins-o cu scorul de 2-1 pe CS Tunari în etapa a șasea din play-out-ul Ligii 2. Adi Popa a vorbit și despre victoria obținută, dar și despre faptul că ”Militarii” nu au încă drept de promovare în primul eșalon.

”Mă bucur că am câștigat, asta era important pentru noi, să ne menținem pe primul loc în play-out. De aia am intrat, să ajut echipa, să arăt că am valoare. E important să facem sărbătorile în liniște și sănătoși.

Nu vreau să discut, pentru că eu am venit când play-off-ul era ratat și nu e frumos să discut pentru că nu am fost aici și nu știu ce s-a întâmplat. Toată lumea și-a dorit să fim în play-off, dar din păcate nu a fost.

Nu ne rămâne decât să câștigăm play-out-ul să mai îndulcim amarul. Toți fanii, noi jucătorii, staff-ul, toți ne dorim, dar nu ține de noi, mai multe nu știu (n.r. despre dreptuld e promovare)”, a adăugat Adi Popa.