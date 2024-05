Reacția lui Florin Pârvu după FC Botoșani - FC Voluntari 0-0

Florin Pârvu a lăsat să se înțeleagă că echipa sa, FC Voluntari, merita cele trei puncte în meciul cu FC Botoșani, 0-0, jucat sâmbătă după-amiază, în deplasare. Chiar dacă Bogdan Andone, antrenorul gazdelor, a afirmat la final că formația sa a avut ocazii de a înscrie, tehnicianul ilfovenilor susține că adversara nu și-a creat multe ocazii de a marca.

”Ne mulţumeşte rezulatul, pentru că am venit să câştigăm. Am jucat deschis. Cred că Botoşani nu şi-a creat vreo ocazie în prima repriză, noi am avut două situaţii, dar nu am reuşit să le fructificăm. S-a văzut că ne-am dorit să câştigăm, dar nu am reuşit. Este adevărat că ei au au avut o ocazie foarte mare la ultima fază.

Nu cred că rezultatul este echitabil, dar mă gândesc că mai avem un joc (n.r. cu U Cluj), pe care trebuie să îl câştigăm. Îi felicit pe jucători, pentru că am văzut atitudine. Au respectat ce le-am cerut, atât ofensiv, cât şi defensiv. Din păcate suferim la finalizare. Presiunea este foarte mare în play-out.

Vom vedea ce rezultate vor fi în ultima etapă. Este clar că plecăm dezamăgiţi de la Botoşani”, a spus Florin Pârvu, potrivit Orange Sport.

FC Botoșani - FC Voluntari 0-0

FC Botoşani: Kukic – Benzar, Sadiku, Miron, Ţigănaşu – David (Mitrov ’46), Dican, Caputo (Mouaddib ’90) – Florescu (I. Filip ’60), Lopez (Şeroni ’90), Ofosu (Mailat ’46). Antrenor: Bogdan Andone.

FC Voluntari: Fernandez – Boboc (Merloi ’65), Matricardi (Turda ’76), Armaş, Ricardinho, Aliji (Carnat ’66) – Raţă, Crepulja, Cascini – R. Popescu (Lambrinoc ’66), Nemec (Dumiter ’72). Antrenor: Florin Pîrvu.

Gazdele au avut două bare în acest meci, prima în min. 59, când Enzo Lopez a reluat acrobatic pe spate, mingea a lovit bara şi a fost respinsă de portarul Jesus Fernan

dez, cu un reflex salvator, iar a doua în min. 74, când Zoran Mitrov a şutat din unghi, iar Fernandez a deviat mingea în bara transversală.

FC Botoşani a mai avut o ocazie mare prin Enzo Lopez (90+1), argentinianul reluând din cinci metri, direct în Fernandez. Şi FC Voluntari a avut o şansă mare de gol, dar Ricardinho a trimis peste poartă din poziţie ideală (81).

În meciurile directe din sezonul regulat, FC Voluntari s-a impus cu 2-1 pe teren propriu, iar în retur scorul a fost 3-3. FC Botoşani e neînvinsă de cinci etape, în care are trei victorii şi două egaluri. FC Voluntari are patru egaluri şi un eşec în ultimele cinci etape.