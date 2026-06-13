Sorana Cîrstea, care a anunțat că va fi ultimul sezon al carierei, traversează o perioadă excepțională în 2026

Fost antrenor al Soranei, Comănescu explică progresul Soranei și capacitatea sa de a contracara jocul unor stele actuale din WTA

Emisiunea lui Andru Nenciu e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Marius Comănescu, unul dintre antrenorii de top ai tenisului românesc, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro. Comănescu a fost prezent la Roland Garros 2026 în calitate de invitat al Soranei Cîrstea, care a ajuns până în sferturile de finală, la vârsta de 36 de ani, egalându-și performanța din 2009, pe zgura pariziană.

Marius Comănescu i-a fost antrenor Soranei în perioada 2015 și 2019 și e unul dintre oamenii care au ajutat-o mereu cu sfaturi pe jucătoarea din Târgoviște. Ineditul situa'iei derivă și din faptul că actualii antrenori ai Soranei, Adrian Cruciat și Artemon Apostu-Efremov, sunt foști elevi ai lui Marius Comănescu, unul dintre cei mai apreciați specialiști din sportul alb de la noi.

