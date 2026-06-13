VIDEO EXCLUSIV Marius Comănescu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Cum a realizat Sorana Cîrstea o performanță uriașă, la 36 de ani. Dezvăluiri din interior

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Alexandru Hațieganu
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Marius Comănescu, invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro, difuzată de VOYO și Sport.ro.

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Sorana CirsteaRoland Garros 2026Wimbledon 2026Marius ComănescuPoveștile sport.roTenisandru nenciu
Din articol

Marius Comănescu, unul dintre antrenorii de top ai tenisului românesc, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune difuzată de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro. Comănescu a fost prezent la Roland Garros 2026 în calitate de invitat al Soranei Cîrstea, care a ajuns până în sferturile de finală, la vârsta de 36 de ani, egalându-și performanța din 2009, pe zgura pariziană.

Marius Comănescu i-a fost antrenor Soranei în perioada 2015 și 2019 și e unul dintre oamenii care au ajutat-o mereu cu sfaturi pe jucătoarea din Târgoviște. Ineditul situa'iei derivă și din faptul că actualii antrenori ai Soranei, Adrian Cruciat și Artemon Apostu-Efremov, sunt foști elevi ai lui Marius Comănescu, unul dintre cei mai apreciați specialiști din sportul alb de la noi.

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Marius Comănescu la Poveștile Sport.ro despre Sorana Cîrstea

Marius Comănescu vorbește despre parcursul senzațional al Soranei la Roland Garros, spune care a fost punctul psihologic al traseului ei către sferturi și explică ce a avut în plus Andreeva în lupta pentru semifinalele turneului de la Paris. Tot la b, emisiune transmisă în fiecare săptămână pe Sport.ro și VOYO, antrenorul bucureștean aduce aminte despre o confruntare de vis a Soranei, face o paralelă cu sfertul contra Samanthei Stosur de la ediția pariziană din 2009 și subliniează punctele forte ale Soranei.

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