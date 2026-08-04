Cum au reacționat italienii după ce Genoa lui Șucu a încasat zece de la Bournemouth

”Grifonul”, patronat de afaceristul român Dan Șucu, a bifat câteva jocuri de pregătire într-un mini-turneu în Regatul Unit. El s-a terminat cu meciul contra lui Bournemouth, încheiat 1-10.

Publicația italiană TuttoMercatoWeb a consemnat rezultatul și a subliniat că Daniele De Rossi va trebui să tragă rapid concluziile și să corecteze problemele evidențiate de evoluția echipei, înaintea debutului în noul sezon.

”Zece goluri încasate! Genoa și-a încheiat mini-turneul din Regatul Unit cu o înfrângere extrem de dură în meciul de pregătire disputat împotriva lui Bournemouth.

Diferența de nivel al pregătirii și de valoare și-a spus serios cuvântul, iar antrenorul Daniele De Rossi va trage concluziile necesare înaintea debutului noului sezon”, a scris TMW.

Genoa - Bournemouth 1-10

Englezii au început în forță și au marcat de două ori în debutul jocului. Genoa a redus din diferență prin Mikael Ellertsson, însă acela a fost singurul moment în care italienii au reușit să țină pasul.

Din acel moment, Bournemouth a dominat și după aproximativ o oră de joc, tabela indica deja 4-1, iar în ultimele două reprize diferența a devenit uriașă. La final, formația din Premier League s-a impus cu un neverosimil 10-1.