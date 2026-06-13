GALERIE FOTO Simona, pusă pe glume înainte de meciul de retragere. Ce i-a cerut Halep Elinei Svitolina

Simona, pusă pe glume înainte de meciul de retragere. Ce i-a cerut Halep Elinei Svitolina Tenis
Marcu Czentye
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Simona Halep joacă alături de Andrei Pavel în meciul oficial de retragere, sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00, în direct la PRO TV și VOYO.

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meci de retragereElina SvitolinaSimona HalepPro TVVoyo
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Simona Halep este pregătită de sărbătoarea meciului oficial de retragere din tenis, care va fi transmis în direct de PRO TV și VOYO sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00.

Antrenată de tehnicienii cu care a reușit să câștige cele două titluri de mare șlem - Darren Cahill și Daniel Dobre -, Simona Halep va asculta și sfaturile primului idol pe care l-a avut în tenis, Andrei Pavel, alături de care va juca împotriva cuplului faimos al tenisului, la ora actuală, format din Gael Monfils și Elina Svitolina.

Simona Halep, încântată de prezența soților Monfils la meciul său de retragere

Halep și Svitolina au împărțit o rivalitate dură, întinsă în unsprezece meciuri directe, dintre care jucătoarea din țara noastră a câștigat cinci.

În ziua meciului de retragere, Simona Halep s-a prezentat în bună dispoziție la conferința de presă și a făcut o glumă în fața Elinei Svitolina, nu înainte de a o lăuda pentru revenirea uluitoare în circuit, după nașterea fetiței, Skai.

„Am purtat bătălii dure cu Elina în multe meciuri, dar întotdeauna mi-a făcut plăcere să joc cu tine. Mereu am resimțit puțin stres înaintea confruntărilor cu ea.

Niciodată nu renunța. E o luptătoare grozavă. Putem vedea acum că, după ce a născut, a reajuns în top, ceea ce e uimitor. Te felicit, ține-o tot așa!”, a transmis Simona Halep, înainte să dezvăluie cum au ajuns Gael Monfils și Elina Svitolina la Cluj-Napoca.

Simona Halep

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Simona Halep: „Elina, te rog, să nu lovești mingea prea tare, pentru că sunt deja accidentată.”

Simona Halep i-a transmis și lui Gael Monfils un mesaj de mulțumire pentru venirea în România, transmițându-i că este un tenismen iubit în țara noastră, ca urmare a spectacolului pe care l-a produs, în mod constant, pe terenurile de tenis.

„Gael, ești un idol, un model pentru mulți copii aici, în România. Când am început să vorbim despre acest eveniment, Patrick a venit la mine și m-a întrebat: ce spui dacă ar veni Gael Monfils și Elina Svitolina? El v-a dorit mult aici și suntem cu toții fericiți că ați venit și că ne-ați acceptat invitația.

Haideți să ne distrăm azi și, Elina, te rog, să nu lovești mingea prea tare, pentru că sunt deja accidentată. Sunt sigură că toată lumea se va bucura de acest meci,” a adăugat Simona Halep, amintind de motivul care i-a grăbit retragerea din circuitul profesionist de tenis.

Elina Svitolina (31 de ani) ocupă locul 8 în clasamentul WTA și nu dă semne că intenționează să părăsească prea curând lumea profesionistă a tenisului. De partea opusă, Gael Monfils - fost număr 6 ATP - se va retrage la finele acestui sezon.

Elina Svitolina

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