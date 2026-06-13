Simona Halep este pregătită de sărbătoarea meciului oficial de retragere din tenis, care va fi transmis în direct de PRO TV și VOYO sâmbătă, 13 iunie, de la ora 17:00.

Antrenată de tehnicienii cu care a reușit să câștige cele două titluri de mare șlem - Darren Cahill și Daniel Dobre -, Simona Halep va asculta și sfaturile primului idol pe care l-a avut în tenis, Andrei Pavel, alături de care va juca împotriva cuplului faimos al tenisului, la ora actuală, format din Gael Monfils și Elina Svitolina.

Simona Halep, încântată de prezența soților Monfils la meciul său de retragere

Halep și Svitolina au împărțit o rivalitate dură, întinsă în unsprezece meciuri directe, dintre care jucătoarea din țara noastră a câștigat cinci.

În ziua meciului de retragere, Simona Halep s-a prezentat în bună dispoziție la conferința de presă și a făcut o glumă în fața Elinei Svitolina, nu înainte de a o lăuda pentru revenirea uluitoare în circuit, după nașterea fetiței, Skai.

„Am purtat bătălii dure cu Elina în multe meciuri, dar întotdeauna mi-a făcut plăcere să joc cu tine. Mereu am resimțit puțin stres înaintea confruntărilor cu ea.

Niciodată nu renunța. E o luptătoare grozavă. Putem vedea acum că, după ce a născut, a reajuns în top, ceea ce e uimitor. Te felicit, ține-o tot așa!”, a transmis Simona Halep, înainte să dezvăluie cum au ajuns Gael Monfils și Elina Svitolina la Cluj-Napoca.