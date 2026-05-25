Prietena Gabrielei Ruse, zguduită de realitate: a câștigat la Roland Garros într-o zi în care familia sa a fost la un pas de moarte Tenis
Alexandru Hațieganu
Marta Kostyuk a trăit sentimente puternice în prima zi a turneului de la Roland Garros.

Marta KostyukRoland Garros 2026UcrainaTenis WTA
Ucraineanca Marta Kostyuk (23 de ani, 15 WTA) a fost una dintre jucătoarele care au sosit cel mai devreme la Paris, în așteptarea competiției de mare șlem de la Roland Garros.

Sportiva din țara vecină s-a acomodat la condițiile caniculare de joc și a depășit-o pe spanioloaica Oksana Selekhmeteva (23 de ani, 88 WTA), scor 6-2, 6-3, în runda inaugurală.

Marta Kostyuk, aproape să își piardă părinții în ziua în care a debutat la Roland Garros 2026

Cu un ghinion rarisim trăit la Melbourne, turneu major în care s-a accidentat încă din primul tur, Kostyuk a fost urmărită de neșansă și în prima zi a întrecerii din capitala Franței.

În dimineața zilei de duminică, 24 mai, Marta Kostyuk a plâns minute în șir, după ce o rachetă rusească a căzut la o sută de metri distanță de casa părinților săi.

„Nu vreau să vorbesc despre mine azi.”

Kostyuk, care s-a întors la Kiev în această primăvară pentru a se antrena în timp ce sirenele de avertizare sunau, se mândrește cu victoria obținută la Roland Garros, într-una din „cele mai dificile partide ale carierei sale.”

„Nu vreau să vorbesc despre mine azi, chiar dacă sunt fericită că m-am calificat în turul secund. În această dimineață, la o distanță de o sută de metri de casa părinților mei, o rachetă a distrus o întreagă clădire. Nu știam cum o să gestionez toată această tensiune. Am plâns o bună parte a dimineții,” s-a confesat Marta Kostyuk, după meci.

Echipa Ruse - Kostyuk revine la Roland Garros 2026

Chiar dacă a abandonat în timpul meciului cu Magdalena Frech, jucat în primul tur al probei individuale, Gabriela Ruse are în continuare programată participarea în turneul de dublu feminin, unde revine alături de ucraineanca Marta Kostyuk.

Sorții nu au fost prietenoși însă cu sfertfinalistele de la Roland Garros 2022, Ruse și Kostyuk urmând să le înfrunte în primul tur pe Shuai Zhang și Elise Mertens, două specialiste în această probă.

