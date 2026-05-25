Ucraineanca Marta Kostyuk (23 de ani, 15 WTA) a fost una dintre jucătoarele care au sosit cel mai devreme la Paris, în așteptarea competiției de mare șlem de la Roland Garros.

Sportiva din țara vecină s-a acomodat la condițiile caniculare de joc și a depășit-o pe spanioloaica Oksana Selekhmeteva (23 de ani, 88 WTA), scor 6-2, 6-3, în runda inaugurală.

Marta Kostyuk, aproape să își piardă părinții în ziua în care a debutat la Roland Garros 2026

Cu un ghinion rarisim trăit la Melbourne, turneu major în care s-a accidentat încă din primul tur, Kostyuk a fost urmărită de neșansă și în prima zi a întrecerii din capitala Franței.

În dimineața zilei de duminică, 24 mai, Marta Kostyuk a plâns minute în șir, după ce o rachetă rusească a căzut la o sută de metri distanță de casa părinților săi.

Kostyuk, care s-a întors la Kiev în această primăvară pentru a se antrena în timp ce sirenele de avertizare sunau, se mândrește cu victoria obținută la Roland Garros, într-una din „cele mai dificile partide ale carierei sale.”

„Nu vreau să vorbesc despre mine azi, chiar dacă sunt fericită că m-am calificat în turul secund. În această dimineață, la o distanță de o sută de metri de casa părinților mei, o rachetă a distrus o întreagă clădire. Nu știam cum o să gestionez toată această tensiune. Am plâns o bună parte a dimineții,” s-a confesat Marta Kostyuk, după meci.