Nu se oprește din a câștiga: Sorana Cîrstea o urmează pe Jaqueline Cristian în optimile turneului de la Queen's

Nu se oprește din a câștiga: Sorana Cîrstea o urmează pe Jaqueline Cristian în optimile turneului de la Queen&#039;s Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea, prim test dificil pe iarbă, în sezonul 2026.

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WTA Queen'sTenis WTASorana Cirsteatenis pe iarba
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a debutat cu succes în stagiunea de iarbă a ultimului sezon pe care plănuiește să îl joace în circuitul WTA.

Cea mai bună jucătoare de tenis a României, la ora actuală, a depășit-o pe Maddison Inglis (28 de ani, 151 WTA), scor 6-4, 5-7, 6-2.

Sorana Cîrstea, victorie grea într-un meci întrerupt de două ori de ploaie

Partida a fost întreruptă de ploaie în două rânduri, dar Sorana Cîrstea - favorită cu numărul șapte la câștigarea trofeului - și-a menținut concentrarea și a reușit să închidă partida în ciuda unui set secund cu final surprinzător.

Al doilea set a fost un carusel emoțional, care a văzut-o pe Inglis desprinsă la 4-1, cu două break-uri avans, scor de la care Sorana Cîrstea a reușit să lege cinci game-uri consecutiv.

Dar revenirea nu a fost suficientă pentru ca Sorana Cîrstea să închidă partida în minim de seturi. Inglis a reușit trei game-uri la rând, de la 4-5 și a trimis partida în setul final.

Motivată de scenariul trăit în al doilea set, Sorana Cîrstea a obținut devreme break-ul în setul trei și s-a distanțat la 4-1 și 5-2, rezistând la o minge de break avută de australiancă în game-ul șapte, care ar fi putut răsturna setul. 

Dar Cîrstea a marșat victorios, încheind cu 6-2 setul final și se bucură de satisfacția de a avea, chiar mai devreme de jumătatea anului 2026, mai multe victorii decât a strâns în întregul an 2025, treizeci.

Sorana Cîrstea

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Sorana Cîrstea - Emma Răducanu, în optimile turneului de la Queen's

Pentru această calificare, Sorana Cîrstea și-a apropiat €24,509, aceeași sumă pe care și-a asigurat-o și Jaqueline Cristian, după duelul cu Qinwen Zheng din China. 

Pentru un loc în sferturile de finală ale competiției de la Queen's, Sorana Cîrstea va lupta împotriva Emmei Răducanu, jucătoare pe care a învins-o cu 6-0, 6-2, în finala Transylvania Open 2026 din luna februarie.

Fosta campioană a Openului American a debutat cu încredere în turneu, eliminând-o pe Anna Blinkova (105 WTA) cu scorul 6-0, 6-3, în doar 64 de minute.

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