Nu se oprește din a câștiga: Sorana Cîrstea o urmează pe Jaqueline Cristian în optimile turneului de la Queen's

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a debutat cu succes în stagiunea de iarbă a ultimului sezon pe care plănuiește să îl joace în circuitul WTA.

Cea mai bună jucătoare de tenis a României, la ora actuală, a depășit-o pe Maddison Inglis (28 de ani, 151 WTA), scor 6-4, 5-7, 6-2.

Sorana Cîrstea, victorie grea într-un meci întrerupt de două ori de ploaie

Partida a fost întreruptă de ploaie în două rânduri, dar Sorana Cîrstea - favorită cu numărul șapte la câștigarea trofeului - și-a menținut concentrarea și a reușit să închidă partida în ciuda unui set secund cu final surprinzător.

Al doilea set a fost un carusel emoțional, care a văzut-o pe Inglis desprinsă la 4-1, cu două break-uri avans, scor de la care Sorana Cîrstea a reușit să lege cinci game-uri consecutiv.

Dar revenirea nu a fost suficientă pentru ca Sorana Cîrstea să închidă partida în minim de seturi. Inglis a reușit trei game-uri la rând, de la 4-5 și a trimis partida în setul final.

Motivată de scenariul trăit în al doilea set, Sorana Cîrstea a obținut devreme break-ul în setul trei și s-a distanțat la 4-1 și 5-2, rezistând la o minge de break avută de australiancă în game-ul șapte, care ar fi putut răsturna setul.

Dar Cîrstea a marșat victorios, încheind cu 6-2 setul final și se bucură de satisfacția de a avea, chiar mai devreme de jumătatea anului 2026, mai multe victorii decât a strâns în întregul an 2025, treizeci.