Rezultatele serii din Liga Campionilor. Meci dramatic pentru Darius Olaru și Raul Florucz

Printre partidele disputate s-au numărat și Royal Union SG - Bodo/Glimt 3-3. Darius Olaru și Raul Florucz au fost titulari și au jucat până în minutul 56.

Marți, 4 august, s-au disputat majoritatea meciurilor din turul III preliminar al Ligii Campionilor.

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Florucz a înscris primele două goluri ale clubului belgian, restabilind de fiecare dată egalitatea la 1 și la 2 (în minutele 25 și 45+4). Meciul a fost LIVE TEXT pe Sport.ro.

De cealaltă parte, Olaru s-a ales cu un cartonaș galben în minutul 32 la debutul în cupele europene pentru Royal Union SG.

Fostul căpitan al FCSB-ului a mai jucat în Supercupa Belgiei, câștigată de echipa sa la loviturile de departajare.

Rezultatele serii din turul III preliminar al Ligii Campionilor

Ararat-Armenia - Celje 2-1

Mjallby - Slovan Bratislava 1-2

Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad 1-0

Levski Sofia - Kairat Almaty 1-0

Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris 5-0

Olympiacos - Nijmegen 0-0

Royal Union SG - Bodo/Glimt 3-3

Sparta Praga - Lyon 2-1

Partidele din retur sunt programate să se desfășoare săptămâna viitoare, tot marți.