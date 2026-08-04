Rezultatele serii din Liga Campionilor. Meci dramatic pentru Darius Olaru și Raul Florucz

Marți, 4 august, s-au disputat majoritatea meciurilor din turul III preliminar al Ligii Campionilor.
Remiză între Royal Union SG și Bodo/Glimt
Printre partidele disputate s-au numărat și Royal Union SG - Bodo/Glimt 3-3. Darius Olaru și Raul Florucz au fost titulari și au jucat până în minutul 56.
Florucz a înscris primele două goluri ale clubului belgian, restabilind de fiecare dată egalitatea la 1 și la 2 (în minutele 25 și 45+4). Meciul a fost LIVE TEXT pe Sport.ro.
De cealaltă parte, Olaru s-a ales cu un cartonaș galben în minutul 32 la debutul în cupele europene pentru Royal Union SG.
Fostul căpitan al FCSB-ului a mai jucat în Supercupa Belgiei, câștigată de echipa sa la loviturile de departajare.
Rezultatele serii din turul III preliminar al Ligii Campionilor
- Ararat-Armenia - Celje 2-1
- Mjallby - Slovan Bratislava 1-2
- Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad 1-0
- Levski Sofia - Kairat Almaty 1-0
- Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris 5-0
- Olympiacos - Nijmegen 0-0
- Royal Union SG - Bodo/Glimt 3-3
- Sparta Praga - Lyon 2-1
Partidele din retur sunt programate să se desfășoare săptămâna viitoare, tot marți.