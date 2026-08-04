Rezultatele serii din Liga Campionilor. Meci dramatic pentru Darius Olaru și Raul Florucz

Rezultatele serii din Liga Campionilor. Meci dramatic pentru Darius Olaru și Raul Florucz Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
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Ce s-a întâmplat în prima manșă din turul III preliminar al Ligii Campionilor.  

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Darius OlaruRaul FloruczUnion Saint GilloiseLiga CampionilorChampions League
Din articol

Marți, 4 august, s-au disputat majoritatea meciurilor din turul III preliminar al Ligii Campionilor. 

Remiză între Royal Union SG și Bodo/Glimt 

Printre partidele disputate s-au numărat și Royal Union SG - Bodo/Glimt 3-3. Darius Olaru și Raul Florucz au fost titulari și au jucat până în minutul 56. 

Royal Union SG - Bodo/Glimt 3-3

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Florucz a înscris primele două goluri ale clubului belgian, restabilind de fiecare dată egalitatea la 1 și la 2 (în minutele 25 și 45+4). Meciul a fost LIVE TEXT pe Sport.ro. 

De cealaltă parte, Olaru s-a ales cu un cartonaș galben în minutul 32 la debutul în cupele europene pentru Royal Union SG. 

Fostul căpitan al FCSB-ului a mai jucat în Supercupa Belgiei, câștigată de echipa sa la loviturile de departajare. 

Rezultatele serii din turul III preliminar al Ligii Campionilor

  • Ararat-Armenia - Celje 2-1
  • Mjallby - Slovan Bratislava 1-2
  • Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad 1-0
  • Levski Sofia - Kairat Almaty 1-0
  • Dinamo Zagreb - Kauno Zalgiris 5-0
  • Olympiacos - Nijmegen 0-0
  • Royal Union SG - Bodo/Glimt 3-3
  • Sparta Praga - Lyon 2-1

Partidele din retur sunt programate să se desfășoare săptămâna viitoare, tot marți. 

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