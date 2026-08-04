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Union SG - Bodo/Glimt 2-2

Min. 45+5: 2-2 este scorul la pauză!

Min. 45+4: GOL Union SG! Raul Florucz reușește dubla, transformând pasa de gol livrată de către Guilherme Smith.

Min. 32: Darius Olaru încasează cartonașul galben!

Min. 29: GOL Bodo/Glimt! Ole Blomberg înscrie din penalty.

Min. 25: GOL Union SG! Raul Florucz a restabilit egalitatea pentru gazde cu un șut din prima.

Min. 20: GOL Bodo/Glimt! Patrick Berg, căpitanul oaspeților, deschide scorul din lovitură liberă.

Start de meci!

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Vicecampioana Belgiei primește vizita vicecampioanei Norvegiei într-un duel pentru calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor.

Transferat în această vară de la FCSB, Darius Olaru a bifat deja debutul oficial pentru Union SG. Internaționalul român a evoluat 71 de minute în Supercupa Belgiei. DETALII AICI

Acum, fostul căpitan al FCSB-ului a fost trimis din primul minut și în preliminariile Ligii Campionilor.

Partida dintre Union SG și Bodo/Glimt poate fi urmărită ACUM în format LIVE TEXT pe Sport.ro, unde veți găsi și toate informațiile despre evoluția lui Darius Olaru pe parcursul întâlnirii.