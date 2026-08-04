Union SG - Bodo/Glimt 2-2
Min. 45+5: 2-2 este scorul la pauză!
Min. 45+4: GOL Union SG! Raul Florucz reușește dubla, transformând pasa de gol livrată de către Guilherme Smith.
Min. 32: Darius Olaru încasează cartonașul galben!
Min. 29: GOL Bodo/Glimt! Ole Blomberg înscrie din penalty.
Min. 25: GOL Union SG! Raul Florucz a restabilit egalitatea pentru gazde cu un șut din prima.
Min. 20: GOL Bodo/Glimt! Patrick Berg, căpitanul oaspeților, deschide scorul din lovitură liberă.
Start de meci!
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Vicecampioana Belgiei primește vizita vicecampioanei Norvegiei într-un duel pentru calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor.
Transferat în această vară de la FCSB, Darius Olaru a bifat deja debutul oficial pentru Union SG. Internaționalul român a evoluat 71 de minute în Supercupa Belgiei. DETALII AICI
Acum, fostul căpitan al FCSB-ului a fost trimis din primul minut și în preliminariile Ligii Campionilor.
Partida dintre Union SG și Bodo/Glimt poate fi urmărită ACUM în format LIVE TEXT pe Sport.ro, unde veți găsi și toate informațiile despre evoluția lui Darius Olaru pe parcursul întâlnirii.