Oaspeții au condus cu 2-0 cu două goluri marcate în prima parte a jocului de Doicaru și Radaslavescu. FCSB a revenit în partea secundă, după ce Dawa a redus din diferență.

Florin Tănase putea restabili egalitatea, din penalty, dar a ratat în fața lui Rafael Munteanu. Cel care a egalat a fost, însă, Joao Paulo în minutul 86.

Gigi Becali: ”Pe Politic l-am băgat, îl dau gratis la Dinamo”

Introdus pe finalul partidei pentru a aduce un plus în compartimentul ofensiv de la FCSB, Dennis Politic nu a putut face diferența, iar Gigi Becali a pus piciorul în prag. Este gata să-l cedeze gratis, chiar la rivala Dinamo!

”Pe Politic l-am băgat, îl dau gratis cine vrea să-l ia. M-a costat aproape două milioane. Luați-l, tată!”, a spus Becali, la Prima Sport.

Când a fost întrebat dacă ar fi gata să-l cedeze pe Politic înapoi la Dinamo, echipa de la care l-a cumpărat pentru un milion de euro, Becacli a răspuns imediat: ”Lui Dinamo i-l dau gratis, să-l ia pe căpitanul lor”.

Împrumutat în sezonul precedent la Hermannstadt, pentru a prinde mai multe minute, Politic s-a întors la FCSB pentru a-și câștiga postul de titular. A bifat patru meciuri, reușind să marcheze un gol.

FCSB rămâne cu șapte puncte după primele trei etape și se pregătește pentru duelul din deplasare cu Sepsi OSK, din următoarea etapă. De partea cealaltă, Farul va juca ”acasă” cu Csikszereda.