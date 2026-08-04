Formația din Letonia a făcut un nou pas spre faza play-off-ului, după ce s-a impus în prima manșă a turului trei preliminar.

După ce a eliminat campioana României cu un categoric 7-3 la general, Auda a învins-o pe Dinamo Tirana, scor 1-0, în partida tur disputată pe teren propriu.

FK Auda, cu un picior în play-off-ul Conference League

Golul victoriei a venit în minutul 68, când Barthelemy Diedhiou a înscris după o pasă decisivă oferită de Eduards Daskevics. Atacantul senegalez marcase de trei ori și în dubla cu FCSB.

Returul dintre Dinamo Tirana și FK Auda este programat joi, 13 august, nu mai devreme de ora 22:00.

Ciprian Marica: ”Mihai Stoica a greșit flagrant”

Pentru eșecul cu FK Auda, Marica l-a găsit drept vinovat pe Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, pentru declarațiile date înainte de meciul din retur.

„Vreau să fac o singură precizare. N-am nimic cu Mihai Stoica, absolut nimic, dar mi se pare că a greșit flagrant, el, personal. Un conducător cu experiență, să faci asemenea greșeli, pentru mine e inexplicabil.

Nici echipa nu a fost condusă cum trebuie. Când toată echipa nu joacă nimic, la unison, aceeași bandă proastă, înseamnă că ceva în spate n-a fost bine. Că n-ai pregătit meciul, că n-ai venit cu nimic să-ți surprinzi adversarul, că n-ai citit adversarul”, a spus Ciprian Marica, la ”VOYO SPORT LIVE”.