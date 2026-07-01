Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a trecut de complicata adversară pe care sorții i-au adus-o în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon.

Cehoaica Sara Bejlek (20 de ani, 45 WTA) nu a renunțat ușor la gândul de a obține prima victorie a carierei pe tabloul principal al întrecerii din Marea Britanie.

Sorana Cîrstea o întâlnește pe Kimberly Birrell (72 WTA), în turul doi la Wimbledon

În ciuda unui prim set pierdut clar, cu 6-1, Bejlek a reușit două break-uri, în finalul setului secund, pentru a o împinge pe Cîrstea în tiebreak. Mai lucidă și mai hotărâtă, românca s-a impus în tiebreak cu 8-6, chiar dacă a irosit primele trei mingi de meci procurate.

Cap de serie numărul 17, Sorana Cîrstea va avea oportunitatea unui meci mai ușor, în runda a doua, conform clasamentului mondial.

Adversară îi va fi Kimberly Birrell, din Australia, jucătoare de 28 de ani care ocupă locul 72 în ierarhia WTA. Cîrstea și Birrell s-au mai întâlnit o singură dată, în turneul de la Indian Wells din 2023, când jucătoarea din țara noastră s-a impus fără mari emoții, 6-3, 6-2.

Cîrstea și Birrell se vor duela în turul secund la Wimbledon joi, 2 iulie. Ora de start a partidei urmează să fie stabilită de organizatori.

