GALERIE FOTO Adversară mai ușoară pentru Sorana Cîrstea, în turul doi la Wimbledon. Vestea uriașă primită înainte de meci

Adversară mai ușoară pentru Sorana Cîrstea, în turul doi la Wimbledon. Vestea uriașă primită înainte de meci Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea a trecut cu brio de un prim test dificil, pe tabloul principal al ediției 2026 a turneului de la Wimbledon.

TAGS:
Wimbledon 2026Tenis WTASara Bejlekclasament WTASorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 18 WTA) a trecut de complicata adversară pe care sorții i-au adus-o în runda inaugurală a turneului de la Wimbledon.

Cehoaica Sara Bejlek (20 de ani, 45 WTA) nu a renunțat ușor la gândul de a obține prima victorie a carierei pe tabloul principal al întrecerii din Marea Britanie.

Sorana Cîrstea o întâlnește pe Kimberly Birrell (72 WTA), în turul doi la Wimbledon

În ciuda unui prim set pierdut clar, cu 6-1, Bejlek a reușit două break-uri, în finalul setului secund, pentru a o împinge pe Cîrstea în tiebreak. Mai lucidă și mai hotărâtă, românca s-a impus în tiebreak cu 8-6, chiar dacă a irosit primele trei mingi de meci procurate.

Cap de serie numărul 17, Sorana Cîrstea va avea oportunitatea unui meci mai ușor, în runda a doua, conform clasamentului mondial.

Adversară îi va fi Kimberly Birrell, din Australia, jucătoare de 28 de ani care ocupă locul 72 în ierarhia WTA. Cîrstea și Birrell s-au mai întâlnit o singură dată, în turneul de la Indian Wells din 2023, când jucătoarea din țara noastră s-a impus fără mari emoții, 6-3, 6-2.

Cîrstea și Birrell se vor duela în turul secund la Wimbledon joi, 2 iulie. Ora de start a partidei urmează să fie stabilită de organizatori.

Sorana Cîrstea

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Sorana Cîrstea intră în top 15 WTA, în clasamentul actualizat

Dincolo de vestea încurajatoare de a fi trecut peste problemele fizice acuzate înaintea turneului de la Wimbledon, Sorana Cîrstea are ocazia de a căpăta și mai mult ritm competițional, într-un tur secund în care este văzută favorită clară la victorie.

Pentru a întregi bucuria, actualizarea în timp real a clasamentului mondial o afișează pe Sorana Cîrstea urcând trei locuri, după calificarea în turul secund.

Dacă această poziție ar fi menținută până la finalul competiției, Sorana Cîrstea ar urma să pătrundă, în premieră în carieră, în top 15 mondial.

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