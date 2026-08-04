Război deschis între Moscova și Madrid! Cum au reacționat rușii după atacul nemilos venit din Spania

Fosta antrenoare de înot sincron a Rusiei a reacționat tăios după ce sportiva iberică Alisa Ozhogina, cu origini rusești, i-a acuzat pe ruși de copierea unui exercițiu.
Pe 3 iulie, rusoaicele au ocupat prima poziție în proba de program liber din cadrul Campionatului European, reușind să devanseze echipa Spaniei. La scurt timp, Alisa Ojogina, componentă a lotului iberic, a reclamat un posibil furt intelectual, reproșându-le adversarelor că ar fi plagiat coregrafia spanioloaicelor.
Reacție categorică din partea rusoaicelor
Fosta antrenoare a selecționatei de înot sincron a Rusiei, Tatiana Pokrovskaia, a catalogat gestul Ojoginei drept o lipsă de etică. Tehniciana sugerând că sportiva iberică a fost influențată din exterior pentru a lansa acest atac.
„La urma urmei, ea este practic compatrioata noastră. Aparent, pe Ojogina a sfătuit-o cineva și a împins-o să spună aceste cuvinte. Dar, în general, sigur că este deranjant că i se aduc astfel de acuzații echipei Rusiei”, a transmis Pokrovskaia.
Competiția curentă se desfășoară în Franța, în perioada 31 iulie - 16 august. Din cauza restricțiilor internaționale, sportivii ruși participă la turneu sub statut neutru.