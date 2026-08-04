Război deschis între Moscova și Madrid! Cum au reacționat rușii după atacul nemilos venit din Spania

Fosta antrenoare de înot sincron a Rusiei a reacționat tăios după ce sportiva iberică Alisa Ozhogina, cu origini rusești, i-a acuzat pe ruși de copierea unui exercițiu.

Pe 3 iulie, rusoaicele au ocupat prima poziție în proba de program liber din cadrul Campionatului European, reușind să devanseze echipa Spaniei. La scurt timp, Alisa Ojogina, componentă a lotului iberic, a reclamat un posibil furt intelectual, reproșându-le adversarelor că ar fi plagiat coregrafia spanioloaicelor.