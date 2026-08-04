Război deschis între Moscova și Madrid! Cum au reacționat rușii după atacul nemilos venit din Spania

Război deschis între Moscova și Madrid! Cum au reacționat rușii după atacul nemilos venit din Spania Stiri
SPORT.RO
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E tensiune mare în Rusia și Spania.

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Synchronized swimmingÎnot sincron
Din articol

Fosta antrenoare de înot sincron a Rusiei a reacționat tăios după ce sportiva iberică Alisa Ozhogina, cu origini rusești, i-a acuzat pe ruși de copierea unui exercițiu.

Pe 3 iulie, rusoaicele au ocupat prima poziție în proba de program liber din cadrul Campionatului European, reușind să devanseze echipa Spaniei. La scurt timp, Alisa Ojogina, componentă a lotului iberic, a reclamat un posibil furt intelectual, reproșându-le adversarelor că ar fi plagiat coregrafia spanioloaicelor.

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Reacție categorică din partea rusoaicelor

Fosta antrenoare a selecționatei de înot sincron a Rusiei, Tatiana Pokrovskaia, a catalogat gestul Ojoginei drept o lipsă de etică. Tehniciana sugerând că sportiva iberică a fost influențată din exterior pentru a lansa acest atac.

„La urma urmei, ea este practic compatrioata noastră. Aparent, pe Ojogina a sfătuit-o cineva și a împins-o să spună aceste cuvinte. Dar, în general, sigur că este deranjant că i se aduc astfel de acuzații echipei Rusiei”, a transmis Pokrovskaia.

Competiția curentă se desfășoară în Franța, în perioada 31 iulie - 16 august. Din cauza restricțiilor internaționale, sportivii ruși participă la turneu sub statut neutru.

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