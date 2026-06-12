Nana Falemi, dublu campion al României cu Steaua și fost internațional camerunez, vorbește la emisiunea Poveștile Sport.ro, moderată de Andru Nenciu, despre școala sa de fotbal din București, FC Nana Juniors, înființată în 2018, care cuprinde copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Povestește cum este să lucreze zi de zi cu tinerii fotbaliști, dar și care a fost întrebarea unui elev care i-a dat șah-mat.

Nana Falemi e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Cu o nouă ediție a Cupei Mondiale aflată la start, Nana Falemi oferă predicții pentru turneul final din SUA, Canada și Mexic. Spune cine crede că va fi revelația turneului, cine va fi golgheterul și cine va ridica marele trofeu.

Participant la Cupa Confederațiilor și Cupa Africii alături de Camerun, Falemi rememorează duelul atipic la care a participat în 1998, un amical între Petrolul Ploiești, echipa sa de la acea vreme, și naționala României, care se pregătea de Mondialul din Franța. Falemi povestește cum a fost să-i aibă adversari pe Gică Hagi, Adrian Ilie, Viorel Moldovan sau Marius Lăcătuș.

La rubrica fotografiilor de arhivă, "Fale" revede imagini din urmă cu 23 de ani, de la Liverpool - Steaua, și dezvăluie cum a jucat accidentat în marele meci de pe Anfield Road. "Nu mă așteptam ca Liverpool să ne respecte atât de mult. Nici Bacăul nu s-ar fi apărat cum s-a apărat Liverpool cu noi!", spunea fostul fundaș din Ghencea.

La Poveștile Sport.ro, Nana Falemi explică de ce a plecat de la Steaua, îi dă un sfat unui jucător de la actuală echipă a lui FCSB și vorbește pe larg despre alte două pasiuni ale sale, baschetul și sporturile de contact.

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Născut în București din tată camerunez și mamă româncă, Nana Falemi a strâns 168 de meciuri și 8 goluri în prima ligă a României, la Petrolul Ploiești, Steaua, FC Vaslui și Gaz Metan Mediaș. Fundașul a jucat în 5 partide pentru naționala de seniori a Camerunului.

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