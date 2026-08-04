”Pariul” lui Basarab Panduru după FCSB - Farul: ”Viitorul număr 10 de la națională”

”Pariul” lui Basarab Panduru după FCSB - Farul: ”Viitorul număr 10 de la națională” Superliga Basarab Panduru / Foto - Gabriel Chirea
SPORT.RO
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FCSB a remizat pe teren propriu cu Farul Constanța, scor 2-2.

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Oaspeții au condus cu 2-0 cu două goluri marcate în prima parte a jocului de Doicaru și Radaslavescu. FCSB a revenit în partea secundă, după ce Dawa a redus din diferență.

Florin Tănase putea restabili egalitatea, din penalty, dar a ratat în fața lui Rafael Munteanu. Cel care a egalat a fost, însă, Joao Paulo în minutul 86.

Basarab Panduru: ”Goncear e viitorul numărul 10 de la echipa națională”

Basarab Panduru, fostul mare internațional, s-a declarat impresionat de calitățile lui Alexandru Goncear (17 ani), noul ”pariu” de la Farul Constanța, despre care spune că va fi următorul decar al echipei naționale.

După ce a marcat un gol fabulos în etapa precedentă, când Farul a câștigat în fața celor de la Corvinul Hunedoara, Goncear a fost aruncat în joc pe final și în meciul cu FCSB.

„Goncear e viitorul număr 10 de la echipa națională. L-ai văzut? De două ori a avut mingea, de două ori a vrut s-o dea printre picioare. Urmărește-l să vezi ce știe cu mingea, face spectacol”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

FCSB rămâne cu șapte puncte după primele trei etape și se pregătește pentru duelul din deplasare cu Sepsi OSK, din următoarea etapă. De partea cealaltă, Farul va juca ”acasă” cu Csikszereda.

Echipele de start din FCSB - Farul 2-2:

  • FCSB: M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Boutoutaou, Gnahore, M. Toma - Cisotti, Bîrligea, Oct. Popescu
  • Rezerve: R. Andrei, Udrea, V. Crețu, Duarte, Dăncuș, Fl. Tănase, Joao Paulo, D. Avram, L. Stancu, A. Stoian, D. Popa, Politic
  • Farul: R. Munteanu - D. Sîrbu, Bouzamoucha, Gustavo, Țicu - Njike, Dican, Ahlinvi - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu
  • Rezerve: Buzbuchi, Sima, Larie, A. Duțu, Kaminski, Banu, N. Popescu, Marincean, Gongear, R. Tănasă, I. Cojocaru
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