”Pariul” lui Basarab Panduru după FCSB - Farul: ”Viitorul număr 10 de la națională”

Oaspeții au condus cu 2-0 cu două goluri marcate în prima parte a jocului de Doicaru și Radaslavescu. FCSB a revenit în partea secundă, după ce Dawa a redus din diferență.

Florin Tănase putea restabili egalitatea, din penalty, dar a ratat în fața lui Rafael Munteanu. Cel care a egalat a fost, însă, Joao Paulo în minutul 86.

Basarab Panduru: ”Goncear e viitorul numărul 10 de la echipa națională”

Basarab Panduru, fostul mare internațional, s-a declarat impresionat de calitățile lui Alexandru Goncear (17 ani), noul ”pariu” de la Farul Constanța, despre care spune că va fi următorul decar al echipei naționale.

După ce a marcat un gol fabulos în etapa precedentă, când Farul a câștigat în fața celor de la Corvinul Hunedoara, Goncear a fost aruncat în joc pe final și în meciul cu FCSB.

„Goncear e viitorul număr 10 de la echipa națională. L-ai văzut? De două ori a avut mingea, de două ori a vrut s-o dea printre picioare. Urmărește-l să vezi ce știe cu mingea, face spectacol”, a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.