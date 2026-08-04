După trei runde, FCSB este lider, cu șapte puncte, la egalitate cu Rapid, în timp ce Universitatea Craiova, Universitatea Cluj și FC Argeș au câte șase puncte.

În paralel, campionatul românesc are tot mai mulți antrenori străini pe băncile tehnice. Situația nu este deloc pe placul lui Victor Pițurcă, fost selecționer al României.

Victor Pițurcă: „Avem antrenori români care nu își găsesc angajament”

Invitat telefonic la emisiunea VoyoSport Live, difuzată pe VOYO SPORT 1, Pițurcă a criticat tendința cluburilor din SuperLigă de a apela la tehnicieni din străinătate, în detrimentul celor români.

„Mi se pare o mare prostie. Avem antrenori care au fost jucători mari, care au jucat la nivelul cel mai înalt și uite că nu-și găsesc angajament în România. Sunt aduși fel și fel de străini doar prin prisma faptului că sunt portughezi, vezi Doamne. Îmi pare rău, văd foarte mulți antrenori români cu care am lucrat, știu capacitatea lor, știu de ce pot fi în stare, dar nu sunt lăsați să antreneze, să lucreze și așa mai departe”, a declarat Victor Pițurcă la VoyoSport Live.

În actualul sezon al SuperLigii, șapte echipe sunt pregătite de antrenori străini: Filipe Coelho (Universitatea Craiova), Cristiano Bergodi (Universitatea Cluj), Antonio Folha (CFR Cluj), Nuno Campos (Dinamo), Stjepan Tomas (Oțelul), Istvan Szabo (Csikszereda) și Ricardo Sousa (Petrolul Ploiești).