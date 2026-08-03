Trupa bucureșteană a fost condusă cu 2-0 la pauză, după golurile marcate de Doicaru și Radaslavescu, însă a revenit în repriza secundă prin reușitele lui Dawa și Joao Paulo.

Chiar și așa, patronul roș-albaștrilor s-a declarat total nemulțumit de prestația elevilor lui Marius Baciu și a anunțat schimbări importante în primul „11”.

Gigi Becali: „Toată echipa schimbată”

În direct la Prima Sport, finanțatorul FCSB a transmis că doar câțiva jucători l-au mulțumit și l-a criticat inclusiv pe Ricardo Pădurariu, fotbalist pe care îl lăudase în ultimele zile și despre care spusese că îl vede titular.

„Concluziile sunt că trebuie o nouă echipă. Toată echipa schimbată. La mijloc, Gnahore mi-a plăcut, Joao Paulo mi-a plăcut și el. În bandă stângă l-am lăudat pe Pădurariu, poate nu trebuia, am greșit, dar a avut efect invers. S-a crezut că e Maradona, toată le pierdea. El cu George Popescu au pierdut toate mingile”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe primul loc. Roș-albaștrii au șapte puncte în cont, la egalitate cu Rapid București, diferența făcându-se la golaveraj.

Pentru FCSB urmează duelul cu Sepsi OSK din etapa #4. Cele două formații se vor duela luni, 10 august, nu mai devreme de ora 21:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.