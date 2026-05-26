Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian nu a reușit să repete performanța atinsă anul trecut la Roland Garros, când a jucat un meci competitiv împotriva Igăi Swiatek, în turul al treilea.

Jaqueline Cristian va dori să uite de ediția 2026 a turneului de la Roland Garros cât mai curând, după o eliminare suferită încă din runda inaugurală, într-o confruntare în care era favorită la victorie.

Kamilla Rakhimova (89 WTA) a depășit-o pe sportiva din România, clasată pe a 32-a poziție a ierarhiei mondiale, scor 6-3, 4-6, 6-4, la capătul unei lupte întinse pe durata a trei ore fără cinci minute.

Jaqueline Cristian, epuizată la Roland Garros, după semifinala jucată la Strasbourg

Încă din primele secunde ale primei reacții oferite după încheierea partidei, Jaqueline Cristian a găsit o explicație pentru eșecul de la Paris. Dincolo de canicula abătută asupra capitalei Franței, Cristian a invocat urmele de oboseală pe care le-a resimțit după călătoria lungă avută în turneul WTA 500 de la Strasbourg, desfășurat săptămâna trecută, în care a câștigat set în fața unei jucătoare de top 10 mondial, Victoria Mboko, în semifinalele competiției.

Nu doar oboseala: canicula și un joc mai slab au terminat șansele româncei Jaqueline Cristian

„M-am simțit groaznic. A fost unul dintre cele mai slabe meciuri pe care le-am făcut în sezonul acesta. Săptămâna trecută m-a consumat destul de mult. Am venit la Roland Garros un pic lovită, un pic avariată cu mai multe probleme.

Am încercat să fac tot posibilul să mă acomodez. Fiind foarte cald, și terenul a fost diferit. Mentalitatea mea de luptătoare a fost acolo, iar de asta mă simt mândră. Deși am avut trei bandaje pe picior și o răceală cu care mă tot zbat de două săptămâni, am reușit să rămân competitivă, chiar dacă am făcut un meci slab de tenis,” s-a confesat Jaqueline Cristian, după eșec, într-un interviu acordat Eurosport.

O dezamăgire mai ușor de primit, în contextul premiilor generoase

O eliminare în primul tur la Roland Garros 2026 devine mai ușor de asimilat, în condițiile în care Jaqueline Cristian va pleca acasă cu un premiu în valoare de €87,000.

Cecul îi conferă liniștea de a pregăti sezonul de iarbă cu încredere, chiar dacă, în clasamentul WTA LIVE, Cristian observă că va coborî minimum patru poziții, după Roland Garros 2026. În prezent, Jaqueline Cristian cade până pe locul al 36-lea al ierarhiei mondiale.

